'धुरंधर'च्या यशामध्ये खऱ्या रहमान डकैतच्या मयतीचा व्हिडिओ व्हायरल; एन्काउंटरनंतर अशी होती परिस्थिती, मृतदेहाजवळ...

सध्या सोशल मीडियावर 'धुरंधर' (Dhurandhar) या चित्रपटाची आणि त्यातील अक्षय खन्नाच्या भूमिकेची जोरदार चर्चा सुरू आहे. अवघ्या महिन्याभरात या चित्रपटाने तब्बल ७०० कोटींची कमाई करत अनेक चित्रपटांचे रेकॉर्ड मोडलेत. या चित्रपटात अक्षय खन्नाने 'रहमान डकैत' (Rehman Dakait) नावाच्या कुख्यात गुंडाची भूमिका साकारली आहे. चित्रपटामुळे आता लोक खऱ्या आयुष्यातील रहमान डकैतबद्दल सर्च करत आहेत. पण तुम्हाला माहीत आहे का, या गुंडाचा अंत कसा झाला होता?.एन्काउंटरमध्ये झाला खात्मा मिळालेल्या माहितीनुसार, रहमान डकैतचा पोलिसांसोबत झालेल्या एका भीषण चकमकीत मृत्यू झाला होता. सध्या सोशल मीडियावर त्याच्या अंत्ययात्रेचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. 'sigma_says69' नावाच्या इंस्टाग्राम पेजवर हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला असून, त्यात रहमानचा मृतदेह दिसत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांच्या अंगावर काटा येत आहे. पाकिस्तानच्या या कुप्रसिद्ध गुंडाचा शेवट इतका भयानक असेल, याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. .८० हून अधिक गुन्हे आणि ५० लाखांचे बक्षीस व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, रहमान डकैतवर ८० हून अधिक गंभीर गुन्हे दाखल होते. त्याला जिवंत किंवा मृत पकडून देणाऱ्यास ५० लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. एसएसपी चौधरी अस्लम (व्हिडिओमध्ये चुकून हसन उल्लेख) यांनी या एन्काउंटरचे नेतृत्व केले होते, ज्यामध्ये रहमानसह त्याचे तीन साथीदार मारले गेले होते. व्हिडिओमध्ये घटनास्थळावर झालेली प्रचंड धावपळ आणि रुग्णवाहिका स्पष्टपणे दिसत आहेत. यात रहमान स्ट्रेचरवर दिसतोय. .नेटकऱ्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया या व्हायरल व्हिडिओवर लोकांच्या विविध कमेंट्स येत आहेत. एका युजरने लिहिले की, "रहमानला हमजाने मारले होते, एसएसपींनी फक्त फिल्डिंग लावली होती." दुसऱ्या एकाने संजय दत्तच्या कास्टिंगचे कौतुक करत म्हटले की, "संजय दत्तची निवड एकदम योग्य आहे." तर एकाने असा दावा केला की, "तो बेनझीर भुट्टो यांचा अंगरक्षक देखील होता."