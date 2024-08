Premier

Bigg Boss Marathi Season 5 : "मी ग्रुप A ला ट्रॉफी उचलू देणार नाही" ; प्रेक्षकांच्या चुगलीमुळे भडकलेल्या निक्कीने घेतली शपथ

Nikki Tamboli gets angry on her group : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठीमध्ये आजच्या भाऊंच्या धक्क्याच्या एपिसोडमध्ये पुन्हा एकदा राडा पाहायला मिळणार आहे. काय घडलंय नेमकं जाणून घेऊया.