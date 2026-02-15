Premier

Video : मीराने मंजिरीला चाबकाने फोडून काढलं ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "ज्जे बात.."

Zee Marathi Tula Japnar Aahe Upcoming Promo : झी मराठीवरील तुला जपणार आहे मालिकेत नवीन ट्विस्ट आला आहे. चिडलेल्या मीराने थेट मंजिरीला आव्हान दिलं आहे. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
Zee Marathi Tula Japnar Aahe Upcoming Promo

Zee Marathi Tula Japnar Aahe Upcoming Promo

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिकांपैकी एक मालिका म्हणजे तुला जपणार आहे. टीआरपीच्या रेसमध्ये अव्वल असणाऱ्या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट अँड टर्न्स पाहायला मिळत आहेत. त्यातच आता या मालिकेच्या नवीन रिलीज झालेल्या प्रोमोने प्रेक्षक खुश झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.