Video : मीराने मंजिरीला चाबकाने फोडून काढलं ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "ज्जे बात.."

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिकांपैकी एक मालिका म्हणजे तुला जपणार आहे. टीआरपीच्या रेसमध्ये अव्वल असणाऱ्या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट अँड टर्न्स पाहायला मिळत आहेत. त्यातच आता या मालिकेच्या नवीन रिलीज झालेल्या प्रोमोने प्रेक्षक खुश झाले आहेत. .वेदाचा लवकरात लवकर बळी देण्यासाठी मंजिरी वाटेल ते प्रयत्न करतेय. वेदाच्या गळ्यातील देवीचं लॉकेट काढून ती दुसरं लॉकेट तिच्या गळ्यात घालते. त्यामुळे वेदा चेटकिणीच्या गुहेत पोहोचून तिला त्रास होतो. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, झोपलेल्या मंजिरीला अचानक जाग येते. ती दार उघडून बाहेर येते तेव्हा एक बॉल स्टोअर रूमच्या दिशेने फेकल्याचं तिला दिसतं. ती पाठलाग करत तिथे जाते.ती स्टोअर रूममध्ये पोहोचते तेव्हा मीरा तिथे चाबूक घेऊन येते. त्यापूर्वी वेदाने मंजिरीने बदललेलं लॉकेट गळ्यात घातलं असतं. त्यामुळे ती थेट चेटकिणीच्या कैदेत जाऊन पोहोचते आणि तिला त्रास होऊ लागतो आणि ती बेशुद्ध पडते. मीरा मंजिरीला तिच्या कृत्याचा जाब विचारते. "तू माझ्या वेदाच्या जीवानिशी खेळलीस ना" असं म्हणतो चाबूक हवेत फटकारते. "तू सासूचं नातं विसरलीस. आईसाहेब." असं म्हणून ती मंजिरीला चाबकाने मारते. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले. "शाब्बास मीरा","एक नंबर","आता मजा येणार","खरी मज्जा आता आहे मालिका मध्ये","ते बिनडोक भूत कुठे आहे " अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .मीरा वेदाला कशी वाचवणार ? अंबिकासमोर मंजिरीचं खरं रूप कसं येणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा तुला जपणार आहे दररोज रात्री 10:30 वाजता फक्त झी मराठीवर. .सिनेमातील साधी आई खऱ्या आयुष्यात व्हिलन ? बालकलाकार साकारणाऱ्या अभिनेत्याने केली पोलखोल; "नखांनी ओरबाडलं, मुद्दाम ढकललं".