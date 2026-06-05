आधी निर्मात्यांवर लैंगिक छळाचे आरोप नंतर स्वतःच दिली खोटेपणाची कबुली ! शिल्पा शिंदेवर हिना खान भडकली

Hina Khan Post For Shilpa Shinde : वादग्रस्त आणि सडेतोड वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या अभिनेत्री शिल्पा शिंदेने नुकत्याच केलेल्या खुलास्याने इंडस्ट्रीमध्ये खळबळ उडाली आहे. भाभीजी घर पर है मालिकेत तिने साकारलेली अंगुरी भाभी ही भूमिका सुपरहिट ठरली. पण काही वर्षांनी तिने ही मालिका सोडली आणि मालिकेच्या निर्मात्यांवर लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप केले. नुकतंच याबाबतीत तिने एक धक्कादायक खुलासा केला. यावर अभिनेत्री हिना खानने शिल्पाला खडेबोल सुनावले आहेत..शिल्पाने नुकतीच भारती सिंहच्या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. त्यावेळी तिने या वादाविषयी खुलासा केला. ती म्हणाली की,"मालिकेला तुफान यश मिळत असतानाही माझे प्रॉडक्शन टीमसोबत वाद होते. मी इतर कोणत्याही प्रोजेक्टमध्ये काम करायचं नाही असा कॉन्ट्रॅक्ट साईन करण्यावर माझ्यावर दबाव होता. जेव्हा मी याला नकार दिला तेव्हा या गोष्टी आणखी बिघडल्या. मी ऐकलं नाही तर काम मिळणार नाही असं सतत सांगितलं जायचं. त्यामुळे मी घेतलेला एक निर्णय खोट्या गोष्टींवर अवलंबून होता."."ज्या शोमध्ये मी सतत काम करत होते तिथे माझं शूट अचानक बंद करण्यात आलं. माझ्या अनेक एपिसोडचं शूटिंग घाईघाईत संपवण्यात आलं आणि यापुढे माझं शुटिंग होणार नाही असं मला सांगण्यात आलं. शोमधून मला काढल्याच्या बातम्या पसरवण्यात आल्या जे माझ्यासाठी धक्कादायक होतं. याचा मला मानसिक त्रास झाला. मला अनेक कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आला ज्याची रक्कम काही कोटींमध्ये होती. मला अडकवलं गेलं पण मी मानसिक दृष्ट्या स्ट्रॉंग असल्यामुळे मी तुटले नाही. मी शोच्या निर्मात्यांविरोधात सेक्शुअल हॅरॅसमेंटची केस केल्याची चर्चा झाली. पण ते खरं नव्हतं मला नाईलाजाने करावं लागलं. माझ्याजवळ दुसरा मार्ग नव्हता. काही महिन्यांपूर्वी आमच्यातील वाद मिटला आणि मला माझे पूर्ण पैसे मिळाले. कुणीही ही गोष्ट मीडियात बोलणार नाही असं ठरलं. मी अकरा वर्षांनी पहिल्यांदाच बोलले आहे.".सोशल मीडियावर शिल्पाच्या या मुलाखतीची चर्चा झाली. अभिनेत्री हिना खानने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत तिची नाराजी उघड व्यक्त केली. "मी कधीच कोणाबद्दल बोलत नाही. किंवा कोणावर कमेंटही करत नाही. पण, जेव्हा गोष्टी खूप संवेदनशील असतात, ज्याचा समाजावर आणि महिलांवर प्रभाव पडतो, तेव्हा मला माझं मत मांडावंसं वाटतं. एखाद्या वादात विजय मिळवण्यासाठी आणि कोणाची तरी प्रतिमा मलिन करण्यासाठी स्वत: महिला असण्याचा वापर करणं ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. हे ऐकून मला किती मोठा धक्का बसलाय हे सांगू शकत नाही. पण मला इथे नक्की पीडित कोण आहे त्याबद्दल बोलायचं आहे. एक व्यक्ती, ज्याला पत्नी आहे, मुलगी आहे आणि त्याच्या कुटुंबातही अनेक महिला असतील. एका अभिनेत्रीने सांगितलं की त्यांच्यावर लावलेले आरोप खोटे आहेत. फक्त जिंकण्यासाठी, फायदा मिळवण्यासाठी आणि कायद्याचा आधार न घेता सेटलमेंट करण्यासाठी तिने हे आरोप केले. पण हे सगळं होऊनही ज्याच्यावर आरोप झाले त्या व्यक्तीने पुन्हा आरोप करणाऱ्या व्यक्तीला शोमध्ये घेतलं. म्हणजे खोटे लैंगिक आरोप सिद्ध करण्याची संधी. ज्या व्यक्तीने लैंगिक शोषणाचे खोटे आरोप केले तिलाच पुन्हा मालिकेत घेतलं. मी तर सुन्न झाले आहे. इथे आमची खिल्ली उडालीय.".दरम्यान हिनाच्या या पोस्टवर अद्याप शिल्पाने काहीच उत्तर दिलं नाहीये. पण आता हे प्रकरण काय वळण घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.