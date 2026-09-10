'येतेच आता मी नांदायला'! स्टार प्रवाहनंतर येतेय झी मराठीची नवी मालिका; मुख्य अभिनेत्रीचं नाव ऐकूनच लागेल ठसका

गेल्या काही महिन्यात अनेक नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्यात. तर काही मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतलाय. अशातच काही दिवसांपूर्वी स्टार प्रवाहने आणखी एका नव्या मालिकेची घोषणा केली होती. 'तुझ्याकडे तुला मागणे'. ज्यात राकेश बापट मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. मात्र आता त्यापाठोपाठ झी मराठीनेदेखील एका नव्या मालिकेची घोषणा केलीये. ही मालिका आहे 'येतेच आता मी नांदायला'. या मालिकेतील मुख्य अभिनेत्री पाहून तुम्हालाही झटका बसणार आहे. .नुकताच झी मराठीने त्यांच्या नव्या मालिकेचा प्रोमो शेअर केलाय. यात सुरुवातीला एका वयस्कर व्यक्तीला सलाइन लावण्यात आल्याचं दिसतं. डॉक्टर म्हणतात आता काही खरं नाही तुम्ही नातेवाईकांना बोलावून घ्या. त्यानुसार सगळं गाव त्या व्यक्तीच्या अंत्यसंस्काराची तयारी करतं. कुणी मडकं आणतं तर कुणी तिरडी बांधतं. कुणी भावपूर्ण श्रद्धांजलीचे बॅनरदेखील देखील लावतं. त्यानंतर गावातल्या बायका एका मुलाला ती स्त्री मेली का ते पाहायला पाठवतात. तेवढ्यात ती वयस्कर स्त्री नाकात माशी गेल्याने शिंक देत उठते. हे पाहून त्या स्त्रीला घाबरून सगळे पळून जातात. तिचा वाडा पूर्ण रिकामा होतो. .ही स्त्री दुसरी तिसरी कुणी नसून आऊ आहे म्हणजेच अभिनेत्री उषा नाडकर्णी. आपल्या अभिनयाने भल्याभल्यांना घाम फोडणाऱ्या आऊ झी मराठीच्या आगामी मालिकेच्या मुख्य अभिनेत्री आहेत. त्या उठतात आणि हातात त्यांची छड़ी घेतात. या मालिकेत त्यांचं नाव ठकुबाई आहे. हा प्रोमो शेअर करत वाहिनीने लिहिलं, 'भलेभले घेतात जिचा धसका, आता दुनिया पाहणार त्या 'ठकुबाईचा ठसका!' नवी मालिका - येतेच आता मी नांदायला' या मालिकेची वेळ अजून जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले आहेत. आता वेगळं काहीतरी पाहायला मिळणार अशा प्रतिक्रिया प्रेक्षकांकडून येत आहेत. .'जुळून येती रेशीमगाठी' मालिका ८० च्या दशकात असती तर कसे दिसले असते आदित्य- मेघना? AI ने बनवले कमाल फोटो .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.