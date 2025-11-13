'तुंबाड'नंतर येतोय 'मयसभा'; राही बर्वेचा नवा सिनेमा; फोटोत दिसणारा अभिनेता कोण? कित्येक ओळखू शकले नाही

'तुंबाड' या सिनेमाने प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाला म्हणावं तसं यश मिळालं नसलं तरी नंतर सोशल मीडियावरील पब्लिसिटीचा या सिनेमाला प्रचंड फायदा झाला. जेव्हा दुसऱ्यांदा या चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला तेव्हा प्रेक्षकांनी चित्रपटगृहाबाहेर गर्दी केली. २०१८ साली प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाची चांगलीच चर्चा झाली. यात महाराष्ट्रातील एक अनोखी कथा पाहायला मिळाली. आता याच चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाने म्हणजेच राही अनिल बर्वे याने त्याच्या नव्या चित्रपटाची घोषणा केलीये. 'मयसभा' असं या सिनेमाचं नाव असून या सिनेमाचा पहिला पोस्टर प्रदर्शित झालाय. मात्र या पोस्टरमधील अभिनेत्याला अनेकजण ओळखू शकलेले नाहीत. .राही बर्वे याने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर त्याच्या 'मयसभा' या चित्रपटाचं पोस्टर शेअर केलंय. हे एक मोशन पोस्टर आहे. यात एक माणूस तोंडावर मास्क लावून उभा आहे. त्याचे केस पांढरे झालेत तर मास्क लावूनच तो व्यक्ती श्वास घेताना दिसतोय. त्याच्या चेहऱ्याला आणि केसावर सोनं आहे. हे पोस्टर शेरा करत राहीने लिहिलं, ''दशकभरापूर्वी, आम्ही एक वेडेपणा उघड केला - एक असा प्रयोग जो खूपच विचित्र आणि अगाध आहे. या प्रयोगाचं महत्व शब्दात सांगता येत नाही. अखेर हा शाप मोडला आहे. परमेश्वर खन्नाचे रहस्यमय जग अखेर प्रकाशात येणार आहे. सोन्यासाठी जो शोध सुरु होणार आहे, त्याचा आनंद घ्या.'.या सिनेमात अभिनेता जावेद जाफरी मुख्य भूमिका साकारणार आहे. पोस्टरमधील व्यक्ती हा जावेद जाफरी आहे. जावेद जाफरीसोबत या सिनेमात आणखी कोणते कलाकार झळकणार, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. राहीची बहीण आणि नृत्यदिग्दर्शिका फुलवा खामकरने देखील हे पोस्टर शेअर केलंय. हा सिनेमा रिलीज कधी होणार याबद्दल त्यांनी खुलासा केला नसला तरी एक आगळावेगळा चित्रपट प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे हे मात्र नक्की. 'तुंबाड' नंतर आता राही नेमकं काय घेऊन येतोय हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .एका रात्रीत बनली नॅशनल क्रश; अचानक मिळालेल्या प्रसिद्धीवर गिरीजा ओकने दिली प्रतिक्रिया; म्हणते- मला हे सगळं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.