योगिता सौरभपाठोपाठ आणखी एका मराठी अभिनेत्रीचा संसार मोडणार? नवऱ्यापासून राहतेय वेगळी; एकमेकांना अनफॉलोही केलं...

गेल्या काही महिन्यात अनेक मराठी कलाकारांनी आपला घटस्फोट होत असल्याचं जाहीर केलं. छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री योगिता चव्हाण आणि अभिनेता सौरभ चौघुले यांच्याही नात्यात दुरावा आल्याचं बोललं जातंय. त्यांनी एकमेकांना सोशल मीडियावर अनफॉलो केलंय. सोबतच त्यांचे लग्नाचे फोटोदेखील त्यांनी हरवलेत. हे समजल्यावर त्यांच्या चाहत्यांनादेखील धक्का बसला. त्या धक्क्यातून सावरत नाहीत तोच चाहत्यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. छोट्या पडद्यावरील आणखी एका अभिनेत्रीचा संसार मोडण्याच्या मार्गावर आहे. .आता आणखी एका अभिनेत्रीच्या वैवाहिक आयुष्यात वादळ आल्याचं चित्र आहे. 'आई कुठे काय करते', 'राधा प्रेम रंगी रंगली' यांसारख्या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली अभिनेत्री अक्षया गुरव प्रेक्षकांची आवडती आहे. मात्र सध्या अक्षया आणि तिच्या पतीमध्ये काहीतरी बिनसल्याचं चित्र आहे. ती काही दिवसांपासून नवऱ्यापासून वेगळी राहते आहे. तिचा नवरादेखील सिनेइंडस्ट्रीत दिग्दर्शक म्हणून कार्यरत आहे. अक्षयाने दिग्दर्शक भूषण वाणी याच्याशी लग्नगाठ बांधली होती. मात्र आता त्यांच्या नात्यात दुरावा आल्याचं बोललं जातंय. .सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही महिन्यांपासून ते दोघे वेगवेगळे राहत आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावरही एकमेकांना अनफॉलो केलंय. इतकंच नाही तर त्यांनी त्यांच्या लग्नाचे फोटोही डिलीट केलेत. त्यांचे एकमेकांसोबतचे फोटोही त्यांनी डिलीट केलेत. त्यावरून त्यांच्यात दुरावा आल्याचं म्हंटलं जातंय. मात्र अक्षया आणि भूषण यांनी यावर अधिकृत कोणतंही भाष्य केलेलं नाही. लग्नाच्या ८ वर्षानंतर ते दोघे वेगळे होणार असल्याचं बोललं जातंय. .अक्षया आणि भूषण एका मित्राच्या घरी भेटले होते आणि पहिल्याच भेटीमध्ये भूषणचं वागणं बोलणं पाहून अक्षया त्याच्या प्रेमात पडली होती. अगदी काही महिने डेट केल्यानंतर या दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता. २३ मे, २०१७ साली ते लग्नबंधनात अडकले होते. आता ते वेगळे होणार आहेत हे समजल्यावर त्यांच्या चाहत्यांनादेखील धक्का बसलाय. .५० जणांनी प्रपोज केलं पण लग्नासाठी एकानेही विचारलं नाही... वयाच्या कितव्या वर्षी लग्न करतेय तेजस्विनी लोणारी?