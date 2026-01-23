Premier

‘अगं अगं सुनबाई! काय म्हणता सासूबाई?’ची म्युझिक ट्रीट ! 'नक्षत्रांचे देणे’ या अजरामर गीताचे भावनिक रूप प्रेक्षकांसमोर

Aga Aga Sunbai Kay Mhanta Sasubai Movie New Song : अगं अगं सुनबाई काय म्हणता सासूबाई या सिनेमाचं नवीन गाणं नक्षत्रांचे देणे प्रेक्षकांच्या भेटीस आलं आहे. जाणून घेऊया या गाण्याविषयी.
Marathi Entertainment News : सध्या मराठी चित्रपटसृष्टीत झी स्टुडिओज व सनफ्लॉवर स्टुडियोज निर्मित ‘अगं अगं सुनबाई! काय म्हणता सासूबाई?’ या चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्रभर प्रेक्षकांकडून चित्रपटाला उत्तम प्रतिसाद मिळत असताना, कथा आणि अभिनय यांच्यासोबतच चित्रपटातील गाणीही संगीतप्रेमींसाठी एक वेगळीच म्युझिकल ट्रीट ठरत आहेत. नुकतेच या चित्रपटातील गेले द्यायचे राहून, तुझे नक्षत्राचे देणे हे अजरामर गीत नव्या रूपात प्रदर्शित झाले आहे.

