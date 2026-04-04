तुझी जात काय? भर सेटवर अभिनेत्याने विचारला प्रश्न; 'अग्गंबाई सुनबाई' फेम अभिनेत्रीचा खळबळजनक खुलासा, म्हणाली

मराठी मालिका या प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करण्याचं सगळ्यात सोपं माध्यम आहे. या माध्यमातून कलाकार प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचतात. त्यांची ओळख होते. आणि अगदी रस्त्यातही चाहते कलाकारांना ओळखून त्यांच्याशी आपलेपणाने बोळ्याला जातात. मात्र चाहते कलाकारांना जितका मान देतात तितका मान त्यांना सेटवर मिळतोच असं नाही. अनेकदा कलाकारांना काही वाईट प्रसंगांना सामोरं जावं लागतं. त्यांना त्यांच्या रंगावरून, रुपावरुन किंवा कधीकधी तर त्यांच्या जातीवरूनही बोललं जातं. एका मराठी अभिनेत्रीने असाच एक अनुभव शेअर केलाय. .झी मराठीवरची 'अग्गंबाई सुनबाई' ही मालिकाही चांगलीच गाजली. मात्र या मालिकेतील अभिनेत्याने अभिनेत्रीला सेटवरच जातीबद्दल प्रश्न विचारला होता. ही अभिनेत्री आहे गीतांजली गणगे. गीतांजलीने अनेक हिंदी मालिकांमध्येही काम केलंय. आता रॉ कास्ट विथ राव' या युट्युब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत गीतांजलीने 'अग्ग्बाई सुनबाई' मालिकेच्या सेटवरचा अनुभव सांगितलाय. याबद्दल बोलताना ती म्हणाली, 'मला हिंदी मालिकेमध्ये छान अनुभव मिळाला. 'अग्गबाई सुनबाई' या झी मराठीच्या मालिकेत मी काम करत होते. करोनाच्या काळात मालिकेचं शुटिंग झालेलं. महाराष्ट्रात शुटिंग करण्याची परवानगी नव्हती. आमची ५०-६० लोकांची टीम होती. आम्ही दमणमध्ये मालिकेचं शुटिंग केलं. एकाच सेटवर असल्यामुळे कंटाळा यायचा. खूप वाईट अनुभव होता तो.'.ती पुढे म्हणाली, 'मालिकेत डॉ गिरीश ओक, मोहन जोशी, निवेदिता सराफ, अद्वैत दादरकर असे मोठे कलाकार होते. त्या मालिकेच्या एका कलाकाराने मला, मग तुझी जात कुठली? असा प्रश्न विचारला. त्याच्या प्रश्नानंतर मी विचारातच पडले की, याने जात का विचारली? मी मनात थोडीशी हलले. मला सुरुवातीपासूनच जातीवादाची खूप चीड आहे. काय गरज आहे? कोणत्या जातीची आहे. माणसासारखं वागवा ना एकमेकांना.' गीतांजलीने त्या कलाकारांचं नाव सांगितलं नसलं तरी त्याच्याबद्दल संताप व्यक्त केलाय. गीतांजली 'मिस्टर अॅण्ड मिसेस सदाचारी' उभा सिनेमातही झळकली होती.