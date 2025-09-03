भारताच्या पहिल्या राष्ट्रीय शोकांतिकेवर आधारित भयपटात अहान शेट्टी मुख्य भूमिकेत !

सुनील शेट्टीचा मुलगा अहान शेट्टी भारताच्या पहिल्या राष्ट्रीय शोकांतिकेवर आधारित भयपटात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.या चित्रपटाची पटकथा घाऊल आणि बेताल यांसारख्या वेबसीरिजचे लेखक पॅट्रिक ग्राहम लिहिणार आहेत.ख्याती मदान (नॉट आऊट एंटरटेन्मेंट) आणि प्रशांत गुज्जलकर यांच्या बॅनरखाली हा चित्रपट तयार होणार आहे..Bollywood News : बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टी यांचा मुलगा अभिनेता अहान शेट्टी लवकरच एका वेगळ्याच चित्रपटातून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. नॉट आउट एंटरटेनमेंट या बॅनरअंतर्गत भारताच्या पहिल्या राष्ट्रीय शोकांतिकेवर आधारित भयपटाची घोषणा नुकतीच करण्यात आली आहे. या चित्रपटात अहान मुख्य भूमिकेत दिसणार असून, पटकथा हॉलिवूडच्या ब्लमहाउस टेलिव्हिजनशी संबंधित लेखक पॅट्रिक ग्राहम लिहिणार आहेत. .पॅट्रिक यांनी याआधी घाऊल आणि बेताल या लोकप्रिय वेबसीरिजची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प बॉलिवूडमध्ये हॉरर सिनेमांच्या नव्या पर्वाची सुरुवात करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या चित्रपटाची निर्मिती ख्याती मदान यांच्या नॉट आऊट एंटरटेन्मेंट आणि प्रशांत गुज्जलकर यांच्या बॅनरखाली होणार आहे. .अहान शेट्टी पुढील काळात ‘बॉर्डर २’मध्ये सनी देओल, दिलजीत दोसांझ आणि वरुण धवनसोबत झळकणार आहे. मात्र, या भयपटामुळे त्याच्या कारकिर्दीत वेगळे वळण येईल, अशी चर्चा सुरू आहे. चित्रपटाचे नाव, दिग्दर्शक आणि अभिनेत्रीची अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाणार आहे. मात्र, हिंदी चित्रपटसृष्टीत भव्य भयपटांची उणीव भासत असताना हा चित्रपट त्या रिकाम्या जागेची पूर्तता करेल, अशी निर्मात्यांची अपेक्षा आहे..FAQs :1. अहान शेट्टी कोणत्या प्रकारच्या चित्रपटात दिसणार आहे?तो एका भयपट चित्रपटात मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे.2. हा चित्रपट खास कशावर आधारित आहे?भारताच्या पहिल्या राष्ट्रीय शोकांतिकेवर आधारित कथा यात दाखवली जाणार आहे.3. या चित्रपटाचे पटकथा लेखक कोण आहेत?हॉलिवूडच्या ब्लमहाउस टेलिव्हिजनशी संबंधित लेखक पॅट्रिक ग्राहम.4. पॅट्रिक ग्राहम यांनी याआधी काय काम केलं आहे?त्यांनी घाऊल आणि बेताल या लोकप्रिय वेबसीरिजची निर्मिती केली आहे.5. या चित्रपटाची निर्मिती कोण करत आहे?ख्याती मदान (नॉट आऊट एंटरटेन्मेंट) आणि प्रशांत गुज्जलकर यांच्या बॅनरखाली चित्रपटाची निर्मिती होईल..गुलशन कुमार विनवणी करत राहिले पण गँगस्टर्सनी जीव घेतलाच; 'या' संगीतकाराच्या ईर्ष्येने कुटूंब उद्ध्वस्त !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.