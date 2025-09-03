Premier

भारताच्या पहिल्या राष्ट्रीय शोकांतिकेवर आधारित भयपटात अहान शेट्टी मुख्य भूमिकेत !

Ahaan Shetty New Film : अभिनेता सुनील शेट्टीचा मुलगा नव्या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. जाणून घेऊया या नव्या सिनेमाविषयी आणि त्यांच्या कथानकाविषयी.
Summary

  1. सुनील शेट्टीचा मुलगा अहान शेट्टी भारताच्या पहिल्या राष्ट्रीय शोकांतिकेवर आधारित भयपटात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.

  2. या चित्रपटाची पटकथा घाऊल आणि बेताल यांसारख्या वेबसीरिजचे लेखक पॅट्रिक ग्राहम लिहिणार आहेत.

  3. ख्याती मदान (नॉट आऊट एंटरटेन्मेंट) आणि प्रशांत गुज्जलकर यांच्या बॅनरखाली हा चित्रपट तयार होणार आहे.

