Premier

Movie Review : निशांची - देशी मसाल्याला भावनिक नात्याची झालर

Nishanchi Movie Review : निशांची सिनेमा नुकताच रिलीज झाला. हिंदुहृदयसम्राट फेम शिवसेना प्रमुख यांचा ऐश्वर्य ठाकरेची मुख्य भूमिका या सिनेमात आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाचा रिव्ह्यू.
Movie Review : निशांची - देशी मसाल्याला भावनिक नात्याची झालर
Santosh Bhingarde
Updated on

Entertainment News : दिग्दर्शक आणि अभिनेता अनुराग कश्यप हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक आघाडीचा दिग्दर्शक आहे. आतापर्यंत त्याने उत्तमोत्तम चित्रपट दिलेले आहेत. त्याच्या चित्रपटांतून कित्येक कलाकारांना स्टारडम प्राप्त झाले आहे. आता त्याचा निशांची हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे.

Loading content, please wait...
movie review
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com