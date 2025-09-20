Movie Review : निशांची - देशी मसाल्याला भावनिक नात्याची झालर

Entertainment News : दिग्दर्शक आणि अभिनेता अनुराग कश्यप हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक आघाडीचा दिग्दर्शक आहे. आतापर्यंत त्याने उत्तमोत्तम चित्रपट दिलेले आहेत. त्याच्या चित्रपटांतून कित्येक कलाकारांना स्टारडम प्राप्त झाले आहे. आता त्याचा निशांची हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे..या चित्रपटामध्ये त्याने मनोरंजनाचा पुरेपूर मसाला भरण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी तो प्रयत्न तोकडा पडलेला आहे. मुळात चित्रपटाची कथा जुन्या वळणाची असून, पटकथेची बांधणी करताना ती तुकड्या तुकड्यामध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे चित्रपट पाहताना फारशी उत्सुकता वाटत नाही. .उत्तर प्रदेशातील कानपूर या शहरात घडणारी ही कथा आहे. आई-वडील आणि त्यांची दोन जुळे मुलगे यांची ही भावनिक कथा आहे. बबलू आणि डबलू हे जुळे भाऊ असतात. त्या दोघांचाही स्वभाव वेगवेगळा असतो. बबलू भलताच हुशार आणि धाडसी असतो, तर डबलू काहीसा कमजोर आणि घाबरट असतो. त्यांचे वडील पैलवान असतात. पैलवानकी करीत असतानाच अशी एक घटना घडते, की त्यामुळे त्यांना तुरुंगात जावे लागते. तुरुंगात असताना त्यांचा फसवून खून केला जातो. वडिलांच्या अशा पद्धतीने झालेल्या खुनाचा त्यांच्या कुटुंबावर खूप मोठा परिणाम होतो. .विशेष म्हणजे धाडसी स्वभावाचा असलेला बबलू आपल्या वडिलांच्या खुनाचा बदला घेण्याचा विचार करीत असतो आणि त्यानंतर एकेक नाट्यमय घडामोडी चित्रपटामध्ये घडत जातात. बिहार व उत्तर प्रदेश येथील राजकारण आणि गुन्हेगारी आपल्या चित्रपटामध्ये दाखविण्याचे दिग्दर्शक अनुराग कश्यपचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. या चित्रपटामध्येही तेच आपल्याला पाहायला मिळते. .ॲक्शन, रोमान्स याबरोबरच भावनिक नात्याची उत्तम चादर या कथानकाला त्याने जोडलेली आहे. ही कथा वर्तमान आणि भुतकाळ अशा दोन कालखंडात विभागली गेली आहे. बबलू आणि डबलू यांचे बालपण आणि त्यानंतर मोठे झाल्यानंतर त्यांचा होणारा प्रवास या चित्रपटात मांडण्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणजे या कथानकाला विनोदाची उत्तम फोडणी त्याने दिली आहे. . ऐश्वर्य ठाकरेने या चित्रपटामध्ये दुहेरी भूमिका साकारली आहे आणि दोन्ही भूमिकांमध्ये तो कमालीचा भाव खाऊन गेला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा तो नातू आहे आणि त्याने आपल्या पहिल्याच चित्रपट पदार्पणात तो लंबी रेस खेळणार हे सिद्ध झाले आहे. आपल्या दोन्ही भूमिकांतील बारकावे त्याने पडद्यावर टिपले आहेत..त्याचबरोबर मोनिका पवार, वेदिका पिंटो, मोहम्मद झीशान अय्युब, कुमुद मिश्रा, विनीतकुमार सिंग आणि अन्य कलाकारांनी आपापली भूमिका उत्तमरीत्या निभावली आहे. चित्रपटातील संगीत छान जुळलेले आहे. कानपूर शहर आणि आजूबाजूचा परिसर सिनेमॅटोग्राफरने आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये छान बंदिस्त केला आहे. चित्रपटातील संवाद खुसखुसीत आणि चटकदार झाले आहेत. मात्र चित्रपटाची लांबी ही सगळ्यामध्ये खटकणारी बाब आहे. .काही दृश्यांना निश्चितच कात्री लावता आली असती. तसेच पटकथादेखील तुकड्या तुकड्याने जोडलेली दिसत असल्यामुळे उत्साह वाटत नाही. तरीही ॲक्शन, रोमान्स, काॅमेडी यांनी भरलेला हा चित्रपट आहे आणि त्याला भावनिक नात्याची जोड देण्यात आली आहे.."फ्लाईट कॅन्सल झाल्यामुळे चार तास उशीरा पोहोचलो पण.." वनिताने सांगितला परदेशातील चाहत्यांचा हृदयस्पर्शी अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.