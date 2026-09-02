‘बघ बघ अगं सखे कसं गुबूगुबू वाजतंय…’ऐश्वर्या-अविनाश नारकरांचा डान्स पाहून नेटकरी म्हणाले...

AISHWARYA NARKAR VIRAL REEL: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध जोडी ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. ते गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असतात. दोघेही ट्रेंडिंग गाण्यांवर रील्स बनवत असतात. अशातच आता त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी जुन्या मराठी गाण्यावर भन्नाट डान्स केलाय. .'बघ बघ अगं सखे कसं गुबू गुबू वाजतय' हा लोकगीतावर त्यांनी धमाकेदार डान्स केलाय. सध्या सोशल मीडियावर हे गाणं मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतय. अनेक सेलिब्रिटी, रिलस्टार या गाण्यावर डान्स करताना पहायला मिळताय. त्यात आता ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांनी देखील आपल्या हटके अंदाजात डान्स केलाय. यावेळी त्यांनी ‘On Public Demand’ असं लिहलं होतं..व्हिडिओमध्ये ऐश्वर्या नारकर यांनी मजंठा रंगाची साडी नेसली होती तर अविनाश यांनी ग्रे रंगाचा कुर्ता घातला होता. ऐश्वर्या यांनी “आमच्या डान्स स्टेप्स परफेक्ट नाहीयेत पण, आमची जोडी एकदम परफेक्ट आहे” असं कॅप्शनमध्ये लिहलंय. नेटकऱ्यांनी कमेंट्स करत त्यांच्या डान्सचं कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .ऐश्वर्या आणि अविनाश यांच्या कामाबद्दल बोलायचं झालं तर अविनाश नारकर हे तारिणी आणि लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेत महत्त्वपूर्ण भूमिकेत आहेत, तर ऐश्वर्या नारकर या आमच्या लाडक्या नाईक बाई या मालिकेत मुख्य भूमिकेत पहायला मिळताय..24 वर्षांनी पुन्हा चमकली ‘मालिनी’; पुण्यातील 'या' ठिकाणी आहे तिचं फार्मस्टे, व्हायरल होताच तब्बल 'इतके' फॉलोवर्स वाढले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.