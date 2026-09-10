'चिमणा-चिमणी' ऐश्वर्या-अविनाश नारकर यांचा ट्रेण्डिंग गाण्यावर जबरदस्त डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video

AISHWARYA NARKAR AND AVINASH NARKAR VIRAL INSTAGRAM REEL: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध जोडी अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर आणि अभिनेते अविनाश नारकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. सध्या ऐश्वर्या या 'आमच्या लाडक्या नाईक बाई' या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताय. तर अविनाश नारकर हे 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. दरम्यान दोघेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. चाहत्यांना ते त्यांचे दैनदिन अपडेट्स देत असातत. दोघेही सोशल मीडियावर अनेक डान्स व्हिडिओ शेअर करत असतात. .अशातच सध्या सोशल मीडियावर 'चिमणा चिमणा आ..' हे गाणं प्रचंड ट्रेंडवर आहे. या गाण्यावर अनेक सेलिब्रिटी रिल्स बनवताना पहायला मिळताय. त्या गाण्यावर आता ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांनी ठेका धरलाय. दोघांनी या गाण्यावर भन्नाट डान्स केलाय. दोघांची ऐनर्जी पाहून चाहत्यांनी देखील त्यांचं कौतूक केलय. सध्या सोशळ मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये ऐश्वर्या आणि अविाश नारकर यांची धमाल केमिस्ट्री पहायला मिळतेय. ऐश्वर्या यांनी 'चिमणा-चिमणी' असं कॅप्शन दिलय. दरम्यान आता त्यांच्या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी कमेंट्स येत असून एकाने कमेट्स करत लिहलं की, 'दोघेही निखळ आनंद आहात' तर दुसऱ्याने लिहलं की, 'अविनाश सर एनर्जी कुठून आणताय' चाहत्यांना त्यांच्या डान्सचा अंदाज प्रचंड आवडला आहे. .दरम्यान, ऐश्वर्या नारकर आणि अविनाश नारकर यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर अनेक वर्षांच्या सुखी वैवाहिक आयुष्यानंतरही दोघांमधील प्रेम, मैत्री आणि भन्नाट बॉन्डिंग सोशल मीडियावरील व्हिडिओंमधून नेहमीच पाहायला मिळते. त्यामुळेच त्यांची प्रत्येक पोस्ट आणि व्हिडिओ चाहत्यांचे विशेष लक्ष वेधून घेत असते..'महाराष्ट्र माझी जन्मभूमी' म्हणत राणी मुखर्जीनं मराठीत केली भाषणाची सुरुवात, हिरव्या साडीतील मराठमोळ्या लूकने जिंकली मनं; Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.