पोयरी हलु हलु नाच… ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकरांचा धमाकेदार डान्स, सोशल मीडियावर viral video

AISHWARYA AND AVINASH NARKAR'S CUTE DANCE: मराठी सिनेसृष्टीतील चर्चेत असलेली जोडी ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांनी आपल्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. दोघांचाही मोठा चाहतावर्ग आहे. नारकर जोडप्याच्या डान्स व्हिडिओची चाहत्यांमध्ये विशेष क्रेझ असते. दोघीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. नेहमीच ते ट्रेडिंग गाण्यावर डान्स करताना पहायला मिळतात. अशातच आता त्यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .सध्या सोशल मीडियावर रोज वेगवेगळी गाणी ट्रेंड होत असतात. अनेकवेळा तर ९० च्या दशकातील गाणी सुद्धा ट्रेंडवर येतात. अशातच आता एक आदिवासी गाणं सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंडला आहे. 'पोयरी हलु हलु नाच' या गाण्याने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. आता याच गाण्यावर ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकरांनी सुद्धा ठेका धरला होता. . सोशल मीडियावर या गाण्यावर लहान मुलांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत प्रत्येक जण डान्स करताना पहायला मिळतय. अशातच आता ऐश्वर्या नारकर यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर त्यांचा अविनाश नारकरसोबतचा डान्सचा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओवर 'the hero' असं कॅप्शनही देण्यात आलाय. इतक्या वयातही एवढं भन्नाट डान्स पाहून चाहत्यांनी दोघांचं कौतूक केलय. .अनेकांनी कमेंट करत ऐश्वर्या नारकरांना म्हटलं की, 'हिरो एक नंबर आहे तुमचा' तर दुसऱ्या एकाने कमेंट्स करत लिहलं की, 'आयुष्य कसं जगायचं तर या दोघांकडून शिकावं.' तर अनेकांनी हार्ड इमोजी शेअर करत दोघांच्या डान्सचं कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय.