‘हो की नाही?’ म्हणत ऐश्वर्या-अविनाशांचा ‘शरारा... शरारा..’ गाण्यावर जबरदस्त डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video

AISHWARYA AVINASH NARKAR SHARARA SHARARA DANCE REEL GOES VIRAL: मराठी मनोरंजविश्वातील प्रसिद्ध जोडी ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमात काम केलय. अनेक मराठी सिनेमात त्यांचा हटके अंदाज पहायला मिळला. तसंच नारकर कपल सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. सोशल मीडियावर ट्रेंड होत असलेल्या गाण्याचे व्हिडिओ नेहमीच ते शेअर करत असतात. अशातच आता त्यांनी एका जुन्या हिंदी गाण्यावर डान्स केलाय. .मेरे यार की शादी है या सिनेमातील 'शरारा... शरारा' या गाण्यावर दोघांनी भन्नाट डान्स केलाय. त्यांच्या डान्स स्टेप्स पाहून चाहत्यांनी सुद्धा आश्चर्य व्यक्त केलय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यावेळी चाहत्यांनी दोघांच्या एनर्जीचं कौतूक केलय. .गेल्या काही दिवसांपासून 'sharara sharara' हे गाणं ट्रेंडवर आहे. अनेक सेलिब्रिटी या गाण्यावर रील बनवताना पहायला मिळताय. अशातच ऐश्वर्या-अविनाश नारकर यांनी सुद्धा या गाण्यावर ठेका धरला. व्हिडिओमध्ये त्यांनी 'pov: ME: just follow me, Him: i have mu own style' असं कॅप्शन देत व्हिडिओ शेअर केलाय. यावेळी त्यांनी 'हो की नाही?' अस म्हणत चाहत्यांना प्रश्न सुद्धा उपस्थित केलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .दरम्यान ऐश्वर्या नारकर यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांनी आजवर अनेक सुपरहिट सिनेमा, मालिकांमध्ये काम केलय. प्रत्येक पात्रात त्यांचा एक वेगळा अंदाज पहायला मिळाला. दरम्यान अशातच आता त्या 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. त्यांच्या अभिनय प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतो. .वावर हाय तर पावर हाय! शेतात राबताना दिसला वरुण धवन, फोटो शेअर करत म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.