AISHWARYA AVINASH NARKAR DANCE WITH TITIKSHA TAWDE: ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर हे मराठी सिनेसृष्टीतील सर्वांचं आवडतं कपल आहे. त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:चा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. नेहमीच ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असतात. त्यांचे डान्स व्हिडिओ, फोटो नेहमीच चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. अशातच आता ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकरांनी अभिनेत्री तितीक्षा तावडेसोबत एका ट्रेंडिग गाण्यावर भन्नाट डान्स केलाय. त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .गेल्या अनेक दिवसांपासून सोशल मीडियावर 'baby wow' हे गाणं ट्रेंड करतय. अनेक रिलस्टार, सामान्य लोक या गाण्यावर व्हिडिओ बनवताना पहायला मिळतात. आता याच गाण्यावर ऐश्वर्या-अविनाश नारकरांनी ठेका धरल्याचं पहायला मिळतय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .त्यांच्या व्हिडिओला नेटकऱ्यांची इतकी पसंती मिळाली की, फक्त २४ तासाच व्हिडिओला ४ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. सध्या तिघे बंगळुरूमध्ये आहे. या ट्रिपदरम्यान त्यांनी डान्स केलेलं पहायला मिळतय. ऐश्वर्या नारकरांनी 'until next time, Bengaluru' असं कॅप्शन देत व्हिडिओ शेअर केलाय. .सध्या सोशल मीडियावर तिघांच्या डान्सचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून अनेकांनी नारकर जोडप्याच्या एनर्जीचं कौतूक केलय. तसंच 'मिस्टर नारकर तुम्ही खरंच खूप ग्रेट आहात' असं म्हणत अविनाश नारकर यांच्या डान्सचं कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा डान्स व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .'एकदम चीप स्टंट' इमरान हाश्मीने भर कार्यक्रमात जिनिलियासोबत केलं असं काही की नेटकरी भडकले; म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.