Premier

“ही फियाट गाडी माझी म्हणू का” ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा धमाकेदार डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video

AISHWARYA AND AVINASH NARKAR DANCE ON MAJHI MHANU KA HI FIAT GADI: ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांनी ‘माझी म्हणू का ही फियाट गाडी’ या व्हायरल गाण्यावर धमाकेदार डान्स केला आहे. त्यांचा एनर्जेटिक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून चाहते कौतुकाचा वर्षाव करत आहेत.
VIRAL VIDEO

AISHWARYA AND AVINASH NARKAR DANCE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AISHWARYA AVINASH NARKAR FIAT GADI VIRAL DANCE VIDEO ON INSTAGRAM: मराठी मनोरंजनविश्वातील लाडक्या जोडीपैकी एक ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांची जोडी चाहत्यांना प्रचंड आवडते. गेल्या अनेक वर्षांपासून या जोडीने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्वत:चं स्थान निर्माण केलय. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हे कलप नेहमी चाहत्यांच्या संपर्कात सुद्धा असतं. तसंच ते विविध ट्रेंडिंग गाण्यावर व्हिडिओ सुद्धा शेअर करत असातत. अशातच आता ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांनी एक डान्स व्हिडिओ शेअर केलाय.

Loading content, please wait...
viral
dance
aishwarya narkar
marathi entertainment
viral video
Marathi News Esakal
www.esakal.com