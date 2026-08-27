“ही फियाट गाडी माझी म्हणू का” ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा धमाकेदार डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video

AISHWARYA AVINASH NARKAR FIAT GADI VIRAL DANCE VIDEO ON INSTAGRAM: मराठी मनोरंजनविश्वातील लाडक्या जोडीपैकी एक ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांची जोडी चाहत्यांना प्रचंड आवडते. गेल्या अनेक वर्षांपासून या जोडीने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्वत:चं स्थान निर्माण केलय. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हे कलप नेहमी चाहत्यांच्या संपर्कात सुद्धा असतं. तसंच ते विविध ट्रेंडिंग गाण्यावर व्हिडिओ सुद्धा शेअर करत असातत. अशातच आता ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांनी एक डान्स व्हिडिओ शेअर केलाय. .गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर “माझी म्हणू का ही फियाट गाडी” हे गाणं मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. या गाण्यावर अनेक सेलिब्रिटी आणि सोशल मीडिया एन्फ्लुएन्सर्स व्हिडिओ बनवताना पहायला मिळताय. दरम्यान आता या गाण्यावर नारकर दाम्पत्यानी धमाकेदार डान्स केलाय. त्यांचा डान्स पाहून चाहत्यांनी त्यांचं कौतूक केलय. .ऐश्वर्या नारकर यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर डान्सचा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये दोघांची जबरदस्त एनर्जी पहायला मिळतय. तसंच 'Morning energy for today!' असं कॅप्शन देत ऐश्वर्या यांनी हा व्हिडिओ शेअर केलाय. यावेळी ऐश्वर्या यांनी बदामी रंगाची सिल्क साडी घातली होती. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .त्यांची ऐनर्जी पाहून चाहत्यांनी कमेंट्स करत कौतूक केलय. अनेकांनी 'दोघे असेच सोबत राहा' अशा कमेंट केल्या आहेत. तसंच एकाने कमेंट करत 'तुम्ही दोघे खूप भारी आहात' असं म्हटलय. तर दुसऱ्याने 'लहानपणापासून तुम्ही दोघे आवडतं कपल आहात' अशी कमेंट केलीय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .‘बिस्किट लूं क्या?’ समय रैनाचं बोलणं ऐकून CM फडणवीसही हसू लागले, महाराष्ट्र सायबरचं कौतुक करत समय म्हणाला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.