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'गौरी गोरी...' ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा धमाकेदार डान्स, Video पाहून नेटकरी म्हणाले...

AISHWARYA AND AVINASH NARKAR DANCE ON GAURI GORI SONG:ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांनी भाऊबीजेनिमित्त 'गौरी गोरी गलगलेच्या महाली' गाण्यावर भन्नाट डान्स केला. त्यांच्या एनर्जीवर चाहते फिदा झाले असून व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
DANCE VIDEO VIRAL

AISHWARYA AND AVINASH NARKAR DANCE VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AISHWARYA NARKAR SHARES BHAUBEEJ SPECIAL DANCE VIDEO: मराठी मनोरंजन विश्वातील सर्वांचं लाडकं कपल ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. दरम्यान दोघेही सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असतात. त्यांचे रोजचे अपडेट्स चाहत्यांना देत असतात. तसंच कधी-कधी ते ट्रेडिंग गाण्यावर रील सुद्धा शेअर करत असतात.

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