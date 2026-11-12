'गौरी गोरी...' ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा धमाकेदार डान्स, Video पाहून नेटकरी म्हणाले...

AISHWARYA NARKAR SHARES BHAUBEEJ SPECIAL DANCE VIDEO: मराठी मनोरंजन विश्वातील सर्वांचं लाडकं कपल ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. दरम्यान दोघेही सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असतात. त्यांचे रोजचे अपडेट्स चाहत्यांना देत असतात. तसंच कधी-कधी ते ट्रेडिंग गाण्यावर रील सुद्धा शेअर करत असतात. .दरम्यान अशातच आता ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांनी एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये दोघांनी 'गौरी गोरी गलगलेच्या महाली' या गाण्यावर धमाकेदार डान्स केलाय. त्यांच्या डान्स पाहून चाहत्यांनी त्यांच्या एनर्जीचं कौतूक केलय. ऐश्वर्या नारकर यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर करत 'भाऊबीजेचा जल्लोष, ठेका झकास!' असं कॅप्शन दिलय. .सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून चाहत्यांनी त्यांचं कौतूक केलय. अनेकांनी कमेंट्स करत म्हटलं की, दोघांच्या एनर्जीचं कौतूक केलय. एकानं लिहलं की, 'एकत नाय राव आता नुसता राडा' तर दुसऱ्यानं लिहलं की, 'खरंच काय बॉण्डिंग आहे भावा बहिणीचं..' असं नेटकऱ्यांनी म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .'लाज वाटली पाहिजे!' सीतेच्या अॅक्शन अवतारावर मुकेश खन्ना संतापले; दीपिका चिखलिया यांनीही उपस्थित केले सवाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.