'जनाबाई आलीये ट्रेंडिंगला...' ऐश्वर्या-अविनाश नारकरांचा भन्नाट डान्स, नेटकरी म्हणाले...

JANABAI AALIYE TRENDINGLA DANCE VIDEO: मराठी कलाविश्वातील प्रसिद्ध जोडी ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दोघे नेहमी चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. त्यांच्या अनेक रील सोशल मीडियावर व्हायरल होत असातत. अशातच आता ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांनी ट्रेडिंग गाण्यावर जबरदस्त डान्स केलाय. ‘जनाबाई आलीये ट्रेंडिंगला, किसना वाजवतो ताताथैया’ या गाण्यावर दोघांनी ठेका धरलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .दोघांचीही डान्स करताना एनर्जी एकदम भन्नाट आहे. चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन्स आणि डान्सच्या स्टेप्स पाहून चाहत्यांनी आश्चर्य़ व्यक्त केलय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होताना पहायला मिळतोय. व्हिडिओवर नेटकऱ्यांसह अनेक सेलिब्रिटींच्या कमेट्स येताना पहायला मिळताय. ऐश्वर्या यांनी व्हिडिओ शेअर करत 'Rakhi-ready Kisna, waiting for his sisters' असं कॅप्शन दिलय. .ऐश्वर्या आणि अविनाश यांनी अनेक वेळा नकारात्मक कमेंट्स किंवा ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो, परंतु तरीही हे कपल त्याकडे दुर्लक्ष करत डान्सचा आनंद घेत चाहत्यांचं मनोरंजन करताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .दरम्यान दोघांबद्दल बोलायचं झालं तर गेल्या अनेक दशकापासून ते अभिनयाशी जोडले गेले आहेत. मालिका, नाटकामधून ते नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात येताना पहायला मिळतात. सध्या अविनाश नारकर हे लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेत पहायला मिळताय. तर ऐश्वर्या नारकर यांची नाईक बाई ही नवी मालिका नुकतीच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलीय. .“ही फियाट गाडी माझी म्हणू का” ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा धमाकेदार डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.