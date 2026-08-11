“स्प्लेंडर फिरवतोय माझा जानू!” ऐश्वर्या-अविनाश नारकरांच्या डान्सने वेधलं लक्ष, Viral Video

SPLENDOR FIRAVTOY MAJHA JANU TRENDING SONG VIRAL REEL: मराठी मनोरंजनविश्वात ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकरांकडे आदर्श जोडी म्हणून पाहिलं जातं. त्यांनी अनेक मालिका, सिनेमे आणि नाटकांमध्ये काम केलय. दोघे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. ते नेहमीच त्यांचे अपडेट्स चाहत्यांना देत असतात. तसंच ट्रेंडिंग गाण्यांवर रील्स देखील बनवत असतात. अशातच ऐश्वर्या-अविनाश यांनी एका गाण्यावर धमाकेदार डान्स केलाय. .गेल्या काही दिवसांपासून इन्स्टाग्रामवर 'स्प्लेंडर फिरवतोय माझा जानू' हे गाणं तुफान ट्रेंडवर आहे. या गाण्यावर रील्सस्टार, सेलिब्रिटींचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. अशातच आता ऐश्वर्या-अविनाश नारकर यांनी या गाण्यावर ठेका धरलाय. त्यांचा हटके डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .'जानूची स्प्लेंडर' असं कॅप्शन देत ऐश्वर्या नारकर यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओला १ तासाच्या आतच १ लाखाहून अधिक व्ह्यूज मिळालेत. या व्हिडिओमध्ये ऐश्वर्या नारकर यांनी गुलाबी कुर्ता आणि चेहऱ्यावर गॉगल घातला होता. तर अविनाश यांनी नॉर्मल शर्ट-पॅन्ट घातली होती. यावेळी दोघांनी तरुणांना लाजवेल अशा उत्साहात डान्स केलाय. .चाहत्यांनी त्यांच्या साधेपणाचं आणि डान्सचं कौतूक केलय. एकाने 'किती क्युट कपल आहे' अशी प्रतिक्रिया दिलीय, तर दुसऱ्या एका चाहत्यांने 'तुम्ही दोघे खूप गोड आहात' असं म्हणत दोघांचं कौतूक केलय. तसंच या व्हिडिओवर अनेक सेलिब्रिटींनी हार्ट इमोजीही शेअर केलेत. .“त्यांनी मला जोरात मारलं अन् मी रडू लागले”; नाना पाटेकरांनी अभिनेत्रीला मारलेली कानशिलात .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.