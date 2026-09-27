'अंबा येडू दोघी बहिणी…’ ऐश्वर्या नारकरांसोबत लेकीचाही ठसकेबाज डान्स! VIDEO VIRAL

AMBA YEDU DOGHIN BAHINI VIRAL DANCE VIDEO: ऐश्वर्या नारकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमा, मालिकांमध्ये काम केलय. सोशल मीडियावर सुद्धा त्या नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. त्या त्यांचे डान्सचे व्हिडिओ इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर नेहमीच शेअर करत असतात. अशातच आता त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर केलाय. सध्या तो व्हायरल होतोय..ऐश्वर्या नारकर या स्टार प्रवाह वाहिनीवरील 'आमच्या लाडक्या नाईक बाई' या मालिकेत प्रमुख भूमिका साकारत आहेत. या मालिकेत त्यांच्या मुलीची भूमिका दक्षता जोईल साकारत आहे. दरम्यान ऐश्वर्या- दक्षता अनेक रील सोशल मीडियावर शेअर करत असतात. अशातच त्यांनी एका पारंपारिक गाण्यावर ठेका धरलाय. त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताना पहायला मिळतोय. .नवरात्र उत्सवाला काही दिवस बाकी राहिले असताना इन्स्टाग्रामवर देवीचे भजन, आरत्या, भक्तिगीते मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. त्यातील एका व्हायरल लोकगीतावर नाईक बाई अन् त्यांच्या ऑनस्क्रीन लेकीनं ठेका धरलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..'अंबा येडू दोघी बहिणी...' या लोकगीतावर दोघींनी ठेका धरलाय. व्हिडिओ शेअर करत ऐश्वर्या नारकर यांनी कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'जेव्हा आम्ही एकत्र येतो तेव्हा आमच्यात भन्नाट एनर्जी असते.दरम्यान हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर इतके व्हायरल झाले की, तासाभरात या व्हिडिओला दीड लाखाहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी कमेंट्स करत त्यांच्या ऐनर्जीचं कौतूक केलय. . ममता कुलकर्णीचा पुन्हा ग्लॅमरस अंदाज पाहिलात का? ९०च्या गाण्यांवर धरला ठेका, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.