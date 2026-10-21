'गुलाल उधळला देवा तुझा छबिना चालला' एश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा जबरदस्त डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video

GULAL UDHALLA DEVA TUJHA CHHABINA CHALALA TRENDING SONG: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध जोडी ऐश्वर्या नारकर आणि अविनाश नारकर यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. नाटक, मालिका, सिनेमांमधून त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. ऐश्वर्या आणि अविनाश ही चाहत्यांची आवडती जोडी आहे. दोघेही सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असतात. त्यांचे डान्स व्हिडिओ ते नेहमीच शेअर करत असतात. अशातच आता दोघांनी एका ट्रेडिंग गाण्यावर जबरदस्त डान्स केलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .नवरात्र उत्सुक सुरु होता त्यामुळे सोशल मीडियावर देवांच्या गाण्यावर अनेक रील्स व्हायरल होत होत्या. अनेक सेलिब्रिटी, रिलस्टार देवाच्या ट्रेडिंग गाण्यावर रील बनवताना पहायला मिळाले. दरम्यान ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांनी देखील एका ट्रेडिंग गाण्यावर हटके रील बनवलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्याचं रील धुमाकूळ घालताना पहायला मिळतेय. .'गुलाल उधळला देवा तुझा छबिना चालला' या गाण्यावर दोघांनी धमाकेदार डान्स केलाय. 'दसरा celebrated with full of energy' असं कॅप्शन देत ऐश्वर्या नारकर यांनी दोघांच्या डान्सचा व्हिडिओ शेअर केला. व्हिडिओमध्ये ऐश्वर्या नारकर यांनी गुलाबी रंगाची साडी नेसली होती तर, अविनाश यांनी पांढऱ्या रंगाचा कुर्ता घातला होता. दोघांची डान्स करतानाची एनर्जी पाहून चाहत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलय. . पाच ते सहा तासातच दोघांच्या व्हिडिओला २ मिलियनपेक्षा अधिक व्ह्यूज आले आहेत. अनेकांनी दोघांच्या साधेपणाचं आणि बिनधास्त आयुष्य जगण्याचं कौतूक केलय. तसंच अनेकांनी त्यांच्या व्हिडिओवर कमेंट करत त्यांच्या एनर्जीचं सुद्धा कौतूक केलय. एकाने कमेंट करत लिहलं की, 'तुम्हाला पाहून मला ऐनर्जी आली' तर दुसऱ्याने लिहलं की, 'मस्तच... पण आज अविनाश सरांची एनर्जी Nest level hoti... ऐश्वर्या मॅम प्लिज आधी त्यांची आज नजर काढा' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळाल्या. सध्या सोशल मीडियावर दोघांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. . 'लल्लाटी भंडार'वर थिरकल्या रुचिता जामदार आणि अनुश्री माने; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले- तुम्ही दोघीही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.