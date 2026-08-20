ऐश्वर्या नारकरांच्या घरी आली ‘नवी पाहुणी’; खरेदी केली नवी कोरी गाडी, किंमत ऐकून व्हाल थक्क!

AISHWARYA NARKAR NEW CAR TOYOTA HYRYDER PRICE AND LATEST UPDATE: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. नेहमीच चाहत्यांसोबत त्या डान्सचे व्हिडिओ शेअर करत असतात. ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर हे प्रेक्षकांचं आवडत कपल आहे. दरम्यान गेल्या महिन्यात अविनाश यांनी वाढदिवसानिमित्त नवी कोरी गाडी खरेदी केली होती. त्याची झलक चाहत्यांना सुद्धा दाखवली होती. आता नवऱ्यापाठोपाठ ऐश्वर्या नारकर यांनी सुद्धा गाडी खरेदी करत चाहत्यांना धक्का दिलाय. .ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांनी मालिका, सिनेमे, नाटक याद्वारे प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन केलं. अनेक सिनेमांमध्ये त्यांनी एकत्र काम सुद्धा केलं आहे. सोशल मीडियावर दोघांचे व्हिडिओ देखील व्हायरल होत असतात. अशातच आता ऐश्वर्या यांनी शेअर केलेल्या पोस्टने चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलय. .ऐश्वर्या नारकर यांनी Hyryder toyoto ही गाडी खरेदी केली आहे. वाईन कलरची ही गाडी असून त्यांच्या चेहऱ्यावर गाडी खरेदी केल्याचा आनंद पहायला मिळत होता. ऐश्वर्या यांनी गाडीचा फोटो शेअर करत 'वेलकम माय बेबी' असं कॅप्शन दिलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या गाडीचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .दरम्यान Hyryder toyato या गाडीची किंमत १०.४९ लाख ते १९.९९ लाखांपर्यंत आहे. शहरानुसार किंमतीत बदल होऊ शकतो. दरम्यान ऐश्वर्या यांच्या पोस्टवर तितीक्षा तावडे यांनी कमेंट करत लिहलं की, 'पार्टनर... मी तुझ्यासाठी नेहमीच खुश असते. परंतु यावेळी मला तुझा जास्त अभिमान वाटतोय.' .रजनीकांतांचा जलवा; रिलीजआधीच ‘जेलर 2’ने केली 160 कोटींची कमाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.