VIRAL VIDEO: ‘रीटेक्सपासून रासपर्यंत’; ऐश्वर्या नारकर यांचा गरबा पाहिलात का? नेटकरी म्हणाले…

AISHWARYA NARKAR NAVRATRI SPECIAL INSTAGRAM REEL: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. अभिनयाच्या जोरावर त्यांनी स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. नाटक, सिनेमा, मालिका या तिन्ही क्षेत्रात त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ऐश्वर्या नेहमी सक्रीय असतात. त्यांच्या डान्सचे व्हिडिओ त्या नेहमीच चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. अशातच आता ऐश्वर्या नारकर यांनी नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीकर गरबा करतानाचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .सध्या ऐश्वर्या नारकर या स्टार प्रवाह वाहिनीवरील 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' या मालिकेत मुख्य भूमिकेत पहायला मिळताय. याच मालिकेत त्यांच्या मुलीची भूमिका दक्षता जोईल ही साकारत आहे. दोघींचं सेटवर खूप भारी बॉण्ड आहे. दोघींनी रिकाम्या वेळी रिल्स बनवताना पहायला मिळतात. अशातच आता या ऑनस्क्रीन माय-लेकीनं गरबा सादर केलाय. नेटकऱ्यांनी दोघांनी साधेपणा पाहून कौतूक केलय. .सोशल मीडियावर अनेक गोष्टी व्हायरल होत असतात. कधी गाणी, भजन, आरत्या अशा अनेक गोष्टी व्हायरल होत असतात. अशातच नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर गरब्याची पारंपारिक गाणी सोशल मीडियावर ट्रेंडवर आली आहे. अनेक सेलिब्रिटी, रिल्सस्टार पारंपारिक गरब्याच्या गाण्यावर डान्स करताना पहायला मिळताय. त्यात आता ऐश्वर्या नारकर आणि दक्षता जोईल यांनी देखील गरबा केलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .“रीटेक्सपासून गरब्याच्या तालापर्यंत” असं कॅप्शन देत ऐश्वर्या नारकर यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर केलाय. व्हिडिओला काही वेळातच हजारो लाईक्स, व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी कमेंट्स करत दोघीच्या गरब्याचं कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .कॅन्सरशी लढताना मनीषा कोईराला ठरली आधार! सोनाली बेंद्रेने केला मोठा खुलासा, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.