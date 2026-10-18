'आंब्यावानी नाव तुझं गोड बाई,जोगवा वाढ माई' गाण्यावर ऐश्वर्या नारकर यांचा सुंदर डान्स; हावभाव पाहून नेटकरी म्हणाले

मराठमोळ्या अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर कायमच सोशल मीडियावर चर्चेत असतात. अभिनयासोबतच त्या इतर अनेक गोष्टी करतात जे पाहून प्रेक्षक चकीत होतात. ऐश्वर्या सध्या 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' या मालिकेत दिसतायत. त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय देखील आहे. त्यांनी थ्रेड अँड ठुमका नावाचा साड्यांचा ब्रँड सुरू केलाय. त्यांचं युट्यूब चॅनेलदेखील आहे. सोबतच त्या सोशल मीडियावर रिल्स आणि फोटोही शेअर करत असतात. त्यांच्या रिल्सवर चाहतेही उत्तम प्रतिसाद देताना दिसतात. अशातच आता ऐश्वर्या यांनी अभिनेत्री तितिक्षा तावडे हीच्यासोबतचा नवा रील चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. .सध्या नवरात्र सुरू आहे. यानिमित्त ऐश्वर्या काही रील पोस्ट करताना दिसतात. आताही त्यांनी अशीच एक रील शेअर केलीये. लोकप्रिय गायिका जुईली जोगळेकर हिचं नवरात्रीनिमित्त नवीन गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं होतं. 'आंब्यावानी नाव तुझं गोड बाई,जोगवा वाढ माई' असे या गाण्याचे बोल असून त्यात अभिनेत्री मिताली मयेकर आणि जुईली स्वतः नृत्य करताना दिसली. याच गाण्यावर ऐश्वर्या यांनी तितिक्षासोबत मिळून रील बनवलीये. यात त्या दोघीही गाण्याला साजेश्या नृत्य करताना दिसतायत. त्यांचे हावभाव पाहून नेटकरी त्यांचं कौतुक करत आहेत. .ऐश्वर्या यांच्या रीलला लाखो लाइक मिळाले आहेत. तर नेटकरी जुईलीला ऐश्वर्या यांच्याकडून हावभाव शिकायला सांगत आहेत. त्यांचा हा रील प्रेक्षकांना खूप पसंत पडलाय. .सासऱ्यांनी सांगितलं एका वर्षाचा आत वजन घटव... कविता मेढेकर यांचा खुलासा, म्हणाल्या, 'माझे सासू-सासरे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.