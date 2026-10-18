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'आंब्यावानी नाव तुझं गोड बाई,जोगवा वाढ माई' गाण्यावर ऐश्वर्या नारकर यांचा सुंदर डान्स; हावभाव पाहून नेटकरी म्हणाले-

Aishwarya Narkar Dance Video on Aambyavani Naav Tujha Goad Bai: छोट्या पडद्यावरून प्रेक्षकांच्या मनात घर करणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर यांनी अंबाबाईच्या गाण्यावर उत्कृष्ट नृत्य केलंय.
aishwarya narkar dance on ambabai mazi tu maay ga

aishwarya narkar dance on ambabai mazi tu maay ga

esakal

Payal Naik
Updated on

मराठमोळ्या अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर कायमच सोशल मीडियावर चर्चेत असतात. अभिनयासोबतच त्या इतर अनेक गोष्टी करतात जे पाहून प्रेक्षक चकीत होतात. ऐश्वर्या सध्या 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' या मालिकेत दिसतायत. त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय देखील आहे. त्यांनी थ्रेड अँड ठुमका नावाचा साड्यांचा ब्रँड सुरू केलाय. त्यांचं युट्यूब चॅनेलदेखील आहे. सोबतच त्या सोशल मीडियावर रिल्स आणि फोटोही शेअर करत असतात. त्यांच्या रिल्सवर चाहतेही उत्तम प्रतिसाद देताना दिसतात. अशातच आता ऐश्वर्या यांनी अभिनेत्री तितिक्षा तावडे हीच्यासोबतचा नवा रील चाहत्यांसोबत शेअर केलाय.

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