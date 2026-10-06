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'मी अनेक वर्षांपासून गहू खाल्लाचं नाही' ऐश्वर्या नारकर इतकं वय होऊनही फिट कशा? म्हणाल्या...'घरगुती डबा अन् साधा आहार'

AISWARYA NARKAR DIET PLAN AND FITNESS SECRET: मराठी सिनेसृष्टीतील अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर त्यांच्या फिटनेस आणि साध्या जीवनशैलीसाठीही ओळखल्या जातात. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या डाएट आणि दिनचर्येबद्दल अनेक गोष्टी सांगितल्या.
AISWARYA NARKAR DIET PLAN

AISWARYA NARKAR DIET PLAN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AISWARYA NARKAR RICE BHAKRI AND HEALTHY DIET: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर यांनी त्यांच्या अभिनयातून स्वत:चा मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. त्या नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. त्यांचे दैनंदिन अपडेट्स सर्वांना देत असतात. अविनाश- ऐश्वर्या यांची केमिस्ट्री सगळ्यांना प्रचंड आवडते. इतकं वय होऊनही दोघे एकदम फिट आहेत. अशातच आता ऐश्वर्या यांनी त्यांची दिनचर्या आणि डायटबाबत सांगितलंय.

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