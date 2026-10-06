'मी अनेक वर्षांपासून गहू खाल्लाचं नाही' ऐश्वर्या नारकर इतकं वय होऊनही फिट कशा? म्हणाल्या...'घरगुती डबा अन् साधा आहार'

AISWARYA NARKAR RICE BHAKRI AND HEALTHY DIET: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर यांनी त्यांच्या अभिनयातून स्वत:चा मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. त्या नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. त्यांचे दैनंदिन अपडेट्स सर्वांना देत असतात. अविनाश- ऐश्वर्या यांची केमिस्ट्री सगळ्यांना प्रचंड आवडते. इतकं वय होऊनही दोघे एकदम फिट आहेत. अशातच आता ऐश्वर्या यांनी त्यांची दिनचर्या आणि डायटबाबत सांगितलंय. .ऐश्वर्या यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्या म्हणाल्या की, 'मी शूटसाठी येताना घरून डबा घेऊन येते. त्यात मी वरण-भात, भाज्या आणि भाकरी आणते. माझं दुपारचं जेवण साधारण साडेअकरा-बाराच्या दरम्यान होतं. त्यामुळे मी ओमेगा३, सी व्हायटीमीन असं सगळंच मी दररोज घेत असते.'.'मी माझा डिनर सात-साडे सातला करते. कारण ते माझ्यासाठी सोयीस्कर असतं. तेव्हा नाश्त्याचा ब्रेक होतो त्याच ब्रेकमध्ये माझं जेवण होतं. मी घरूनच दोन्ही वेळचा डबा आणते. सकाळी-संध्याकाळी भाजी एकच असते, त्यामुळे ती जास्त आणते. तसंच भूक लागली तर एक डाएट चिवडा दिलेला असतो. खजूर, काळे मनुके, कधी कधी लस्सी अशा गोष्टी मी खात असते. .पुढे बोलताना ऐश्वर्या नारकर यांनी सांगितलं की, 'गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या गहू खात नाहीय. मी २०१६ पासून गहू खाणं बंद केलय. एक तर मला पोळीची फार आवडत नव्हती. मला भात आणि भाकरी प्रचंड आवडते. त्यामुळे मी त्या सगळ्या गोष्टी खाते. मी फुडी नसल्यामुळे जे शरीराला योग्य आहे ते मी खाऊ शकते.' असं त्या म्हणाल्या. . ‘आराधी आलाय नवा ग नवा’ ऐश्वर्या नारकर अन् तितीक्षा तावडेंचा धमाकेदार डान्स, नेटकरी म्हणाले... ‘एक स्वामिनी तर दुसरी दामिनी…’ Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.