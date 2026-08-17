सासरच्यांना असं वाटतं की... ऐश्वर्या नारकरांनी सांगितलं लग्नानंतर नाव बदलण्याचं कारण; म्हणाल्या, 'माझ्या नणंदेने...'

मराठी सिनेसरीसृष्टीतील एव्हरग्रीन जोडी म्हणजे ऐश्वर्या नारकर आणि अविनाश नारकर. दोघेही अतिशय उत्तम कलाकार, उत्तम व्यक्ती म्हणून नावारूपाला आले. आपल्या अभिनयाने त्यांनी प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. एकत्र काम करत असतानाच ते प्रेमात पडले. आणि त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. त्यांचे अनेक रील सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. मात्र ऐश्वर्या यांचं लग्नाआधीचं नाव वेगळं होतं आणि लग्नानंतर त्यांनी ते बदलायला सांगितलं होतं. त्यांनी असं का केलं याबद्दल अभिनेत्रीने एका मुलाखतीत सांगितलंय. .ऐश्वर्या नारकरांना अविनाश अनेकदा पल्लू किंवा पल्लवी म्हणतात. कारण त्यांचं माहेरचं नाव पल्लवी आठल्ये होतं. ऐश्वर्या यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, '१९९५ मध्ये आमचं लग्न झालं..त्यावेळी मला असं वाटायचं अरे जर लग्नानंतर आपलं नाव बदललं तर त्यामुळे लग्न झाल्याचा एक फील येतो. सासरच्यांना सुद्धा असं वाटतं की, ही आपल्यात आलीये…आपली झालीये. जरी तुमचं नाव बदललं तरीही आपले आई-बाबा आणि आपलं माहेर कायम आपल्याबरोबर असतंच. फक्त नाव बदलल्यामुळे असं फार काही होत नाही…आपले संस्कार, आई-बाबांनी आपल्याला दिलेली शिकवण या सगळ्या गोष्टी तशाच राहतात. त्यामुळे, मी अविला सांगितलं होतं की, माझं नाव बदल.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'कारण, पल्लवी जी मी आतून आहे, ती तशीच राहणार आहे. फक्त नाव बदलल्यामुळे मी बदलणार नाहीये किंवा माझा स्वभाव, माझे संस्कार बदलणार नाहीयेत. साधना ताई ज्या माझ्या नणंद आहेत. त्यांनी माझं ऐश्वर्या हे नाव ठेवलं. त्यांना ऐश्वर्या नाव खूप आवडलं होतं…म्हणूनच त्यांनी हे नाव ठेवलं.' अविनाश नारकर याबद्दल म्हणालेले, “ती मला म्हणाली होती की, पल्लवी तू म्हण; पण तू दुसरं काहीतरी नाव ठेव. आता ऐश्वर्या हे नाव माझ्या बहिणीनं सांगितलं होतं. मी हे ऐश्वर्याला सांगितलं की, बहिणीने अमुक हे नाव सांगितलं आहे. त्यावर ती ते नाव ठेव, असं म्हणाली.' सध्या ऐश्वर्या या स्टार प्रवाहवरील 'आमच्या लाडक्या नाईक बाई' या मालिकेत दिसत आहेत. .महिन्याभरापूर्वी घटस्फोट; आता छोटा पडदा गाजवायला सज्ज झाला अभिनेता; दिसणार झी मराठीच्या नव्या मालिकेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.