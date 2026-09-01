माहेरी एकुलती एक लेक पण सासरी खटल्याचं घर! अजूनही २ अविवाहित नणंदांसोबत संसार करतायत ऐश्वर्या नारकर

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर आणि अभिनेते अविनाश नारकर कायम सोशल मीडियावर चर्चेत असतात. त्यांचे अनेक व्हिडिओ चाहत्यांमध्ये व्हायरल होत असतात. कधी कौतुक तर कधी टीका अशा स्वरूपात चाहते त्यांना प्रतिक्रिया देत असतात. इतकी हे कपल आनंदाने एकमेकांसोबत संसार करतंय. खरं तर त्यांची जोडी ही कपल गोलसाठी योग्य आहे. यामागे आणखी एक कारण म्हणजे त्यांच्या संसारात फक्त ते दोघेच नाहीत तर इतरही सदस्य आहेत. गेली अनेक वर्ष ऐश्वर्या या केवळ अविनाश यांच्यासोबतच नाही तर त्यांच्या दोन बहिणींना सोबत घेऊन संसार करत आहेत. अविनाश यांच्या दोन्ही बहिणींची लग्न झालेली नाहीत आणि त्या भावासोबतच राहतात. .अनेकांना हे वाचून आश्चर्य वाटेल. आजच्या जगात जिथे सासरी जाऊनही नणंदा भावाच्या संसारात लक्ष ठेवून असतात तिथे सासरी न जाता अविनाश यांच्या बहिणी त्यांच्या संसारात कशा रमल्या, शिवाय ऐश्वर्या यांनीही नणंदांना आपल्या संसारात सामावून घेतलं. याबद्दल त्यांच्या नणंदा स्वतः ऐश्वर्या यांचं कौतुक करतात. ऐश्वर्या नारकर या त्यांच्या आई-वडिलांच्या एकुलत्या एक कन्या आहेत. त्यामुळे त्या लहानपणापासून फक्त त्यांच्या आई-बाबांबरोबर अशा छोट्या कुटुंबात लहानाच्या मोठ्या झाल्या. मात्र अविनाश नारकर यांचं कुटुंब खूप मोठं आहे. त्यामुळे लग्नानंतर त्यांना मोठ्या एकत्र कुटुंबात राहावं लागलं. त्यांच्या कुटुंबात १३ जण होते. मात्र त्यांनी कधीही कोणतीही तक्रार केली नाही. .अविनाश यांनी सहकुटूंब राजश्री मराठीला मुलाखत दिली होती. यात बोलताना अविनाश नारकर यांची मोठी बहीण लता नारकर म्हणाल्या, “त्याने आमच्यासाठी वडिलांपेक्षाही खूप जास्त केलं आणि ऐश्वर्याने त्याला कधी अडवलं नाही.” अविनाश नारकर यांचं कौतुक करत त्यांच्या दुसऱ्या बहीण साधना पुढे म्हणाल्या, “आम्ही ऐश्वर्या वगैरे सगळे असतानाच चर्चा करताना एकदा म्हटलं होतं की समजा आम्ही नाहीच लग्न केलं तर तुम्हाला चालणार आहे ना, कारण कशाला आहेत या दोघी मध्ये उगाच असं नको व्हायला. तर त्यावर ती म्हणाली, जसे आपण बहीण-भाऊ राहतो तसंच राहायचं आहे मग कशाला काही होईल. त्यामुळे या गोष्टीचा आम्हाला खूप अभिमान आहे”..ऐश्वर्या यांच्याबद्दल बोलताना त्यांच्या नणंदा म्हणाल्या, 'ऐश्वर्या माझं मन आहे. ती थोडीशी अबोल आहे, फार बडबड करायला तिला आवडत नाही”. यावर अविनाश नारकर यांनी सांगितलं की ऐश्वर्या नारकर यांनी लग्नानंतर त्यांचं नाव बदलायचं असं सांगितलं त्यावेळी त्यांच्या धाकट्या बहीण साधना नारकर यांनी त्यांचं ऐश्वर्या हे नाव ठेवलं. त्यांचं आधीचं नाव पल्ल्वी आठल्ये असं होतं.” ऐश्वर्या व अविनाश नारकर गेल्या अनेक वर्षांपासून एकत्र कुटुंबात राहत आहेत. त्यांच्याबरोबर त्यांचा मुलगा अमेय नारकर, त्यांच्या दोन बहिणी साधना व लता नारकरही राहतात. .याला म्हणतात हिशोब चुकता! अमराठी रिक्षावाल्याने शिवी दिली, वंदना गुप्तेंनी बाहुबलीसारखी थेट रिक्षाच पलटी केली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.