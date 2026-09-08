Premier

नारकरांच्या घरी झाली सत्यनारायण पूजा; ऐश्वर्या यांनी स्वतः बनवला प्रसादाचा शिरा, कशी केली तयारी? दाखवला खास व्हिडिओ

AISHWARYA-NARKAR-HOME-SATYANARAYAN-PUJA-PREPARATION: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर यांच्या घरी नुकतीच सत्यनारायणाची पूजा पार पडलीये. त्याचा सुंदरसा व्हिडिओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलाय.
avinash and aishwarya narkar home pooja

avinash and aishwarya narkar home pooja

esakal

Payal Naik
Updated on

श्रावण महिन्यात अनेक घरांमध्ये सत्यनारायणाची पूजा केली जाते. घरातील वातावरण आनंदमय राहण्यासाठी आणि सगळ्यांच्या आरोग्यासाठी ही पूजा केली जाते. लोकप्रिय अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर आणि अभिनेते अविनाश नारकर यांच्या घरीही अशाच पूजेचं आयोजन करण्यात आलेलं. त्यासाठी ऐश्वर्या यांनी सकाळी लवकर उठून पूजेची तयारी केलेली. पूजेसाठी त्यांनी प्रसादाचा शिरा तयार केलेला. सोबतच पुरणपोळी, बटाट्याची भाजी असा बेत होता. ऐश्वर्या यांनी एक व्हिडिओ शेअर करत या पूजेची झलक दाखवलीये.

Loading content, please wait...
aishwarya narkar
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Marathi News Esakal
www.esakal.com