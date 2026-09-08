नारकरांच्या घरी झाली सत्यनारायण पूजा; ऐश्वर्या यांनी स्वतः बनवला प्रसादाचा शिरा, कशी केली तयारी? दाखवला खास व्हिडिओ

श्रावण महिन्यात अनेक घरांमध्ये सत्यनारायणाची पूजा केली जाते. घरातील वातावरण आनंदमय राहण्यासाठी आणि सगळ्यांच्या आरोग्यासाठी ही पूजा केली जाते. लोकप्रिय अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर आणि अभिनेते अविनाश नारकर यांच्या घरीही अशाच पूजेचं आयोजन करण्यात आलेलं. त्यासाठी ऐश्वर्या यांनी सकाळी लवकर उठून पूजेची तयारी केलेली. पूजेसाठी त्यांनी प्रसादाचा शिरा तयार केलेला. सोबतच पुरणपोळी, बटाट्याची भाजी असा बेत होता. ऐश्वर्या यांनी एक व्हिडिओ शेअर करत या पूजेची झलक दाखवलीये. .हा व्हिडिओ शेअर करत त्या म्हणाल्या, ' आमच्या घरी सत्यनारायण पूजा होती…खरंतर आम्ही श्रावणातल्या पौर्णिमेला घरी पूजा करतो. पण तेव्हा ते शक्य झालं नाही…म्हणून दहीहंडीनिमित्त मिळालेल्या सुट्टीच्या दिवशी आम्ही घरच्या घरी या पूजेचं आयोजन केलं होतं. यासाठी मी खास प्रसादाचा शिरा केलाय. सुरुवातीलाच तुम्ही छान रवा भाजून घेतला की, शिरा फार उत्तम होतो. याशिवाय सत्यनारायणाच्या पूजेला आमच्या घरी प्रसादाच्या शिऱ्यासह पुरणपोळ्या सुद्धा बनवल्या जातात. आमच्याकडे पुरणपोळ्या बनवताना मूगाची डाळ वापरतात कारण, चण्याच्या डाळीपासून Acidity चा त्रास होतो. म्हणून आम्ही चण्याची डाळ वापरत नाही.'.आता घरात पूजा पार पडल्यावर खरंच खूप छान वाटतंय. आम्ही दूधी हलवा बनवला होता, छान पुरणपोळ्या बनवल्या होत्या, प्रसादाचा शिरा होता, बटाट्याची भाजी, मसालेभात, टोमॅटोचं सारही बनवलं होतं. पूजा पार पडल्यावर घरात अगदी प्रसन्न वाटलं, असं ऐश्वर्या यांनी म्हटलं. त्यांच्या या व्हिडिओवर सुरुची अडारकरने “तू केला शिरा? मलाही हवाय” अशी कमेंट केली आहे. शिवाय हा व्हिडिओ पाहून आपल्याला प्रसन्न वाटलं असं नेटकऱ्यांनी म्हटलंय. .उद्या मी मातृत्व स्वीकारलं तर... आई होण्याबद्दल पहिल्यादांच बोलली सई ताम्हणकर; म्हणते- आमच्या क्षेत्रात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.