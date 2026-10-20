मशरूम अन् भोपळ्याची ही रेसिपी खाल्लीये कधी? ऐश्वर्या नारकरांनी शेअर केला व्हिडीओ, नेटकऱ्यांना आठवले सह्याद्री वाहिनीचे दिवस

छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावरील लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर यांनी आपल्या अभिनयाने सगळ्यांना भुरळ घातलीये. त्या सोशल मीडियावर चांगल्याच सक्रीय असतात. त्या त्यांचे डान्सचे व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. चाहतेही त्यांच्या व्हिडिओचं तोंड भरून कौतुक करताना दिसतात. सोबतच त्या दररोज वापरात येणाऱ्या गोष्टीही चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. त्यांचे व्यायामाचे विडिओ ते अनेक रेसिपीदेखील त्या चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. अशातच ऐश्वर्या यांनी आणखी एक रेसिपी शेअर केलीये. जी पाहून नेटकऱ्यांना त्यांचे जुने दिवस आठवले आहेत. .ऐश्वर्या यांनी भोपळा आणि मशरूमच्या सूपची रेसिपी शेअर केलीये. हे सूप कसं बनवायचं याबद्दल त्यांनी दाखवलं आहे. या सूपसाठी त्यांनी मशरूम, भोपळा, टोमॅटो, आलं तसेच ८०० मिली पाणी, मीठ, काळी मीरी हे साहित्य घेतले आहे. या व्हिडीओमध्ये त्या म्हणतात, 'आज आपण करणार आहोत मशरुम पमकीन सूप. त्याआधी २ मशरूम घेतले आहेत. टोमॅटो आणि भोपळ्याचे दोन तुकडे घेतले आहेत. त्याबरोबर लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत.' सूपमेकरमध्ये त्या मशरूम, टोमॅटो, भोपळा कापून टाकतात. त्यानंतर काळी मिरी, मीठ आणि पाणी टाकतात. त्यानंतर सूपमेकरचं झाकण लावतात. तसेच, २० मिनिटांत हे सूप तयार असेही सांगतात. शेवटी सूपमध्ये त्या लिंबू पिळतात. .सूपनंतर त्या सलाडदेखील बनवतात. हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी अनेक प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत. मला तुमचा खमंग रेसिपी हा शो आठवला.” एकाने लिहिले, “किती भारी”, आणखी एकाने लिहिले, “खूप छान”, आणखी एकाने लिहिले, “तुम्ही डीडी मराठीवर कुकरी शो करत होता, तेव्हापासून मी तुम्हाला पाहत आहे. तेव्हा मला मराठी समजायचे नाही.” अशा प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी दिल्या आहेत. .सासऱ्यांनी सांगितलं एका वर्षाचा आत वजन घटव... कविता मेढेकर यांचा खुलासा, म्हणाल्या, 'माझे सासू-सासरे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.