AVINASH NARKAR REACTS TO AISHWARYA NARKAR POOL PARTY DANCE VIDEO: सध्या सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. अनेक रीलस्टार ट्रेडिंग गाण्यावर रील बनवत असतात. अशातच आता 'नवरी मिळे नवऱ्याला' या सिनेमातील 'निशाणा तुला दिसला ना' हे गाणं मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतय. अनेक रीलस्टार या गाण्यावर रील बनवताना पहायला मिळताय. अनेक सेलिब्रिटींनी सुद्धा या गाण्यावर रील बनवलेलं पहायला मिळतय. .दरम्यान अशातच आता ऐश्वर्या नारकर आणि त्याच्या सहकलाकरांनी 'निशाणा तुला दिसला ना' या गाण्यावर धमाकेदार डान्स केलाय. ऐश्वर्या नारकरसह अमृता धोंगडे,दक्षता जोईल, अतुल काळे यांच्यासह अनेक कलाकार उपस्थित होते. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय..व्हिडिओमध्ये सगळे सुट्टी एन्जॉय करण्यासाठी एका फार्महाऊस एकत्र वेळ घालवत असल्याचं पहायला मिळतय. यावेळी सगळ्या कलकारांनी स्विमिंग पूलमध्ये उतरत या ट्रेडिंग गाण्यावर धमाकेदार डान्स केलाय. अमृता धोंगडेने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये 'Just Us & Good Vibes' असं लिहलय..व्हिडिओवर एकाने कमेंट करत लिहलं की, 'सगळे खूप मस्त डान्स करत आहेत.. सगळ्यांना एन्जॉय करताना पाहून भारी वाटलं.' तर अविनाश नारकर यांनी व्हिडिओवर कमेंट करत हार्ट इमोजी शेअर केलेत. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .स्ट्रेच मार्क्स पाहून शाहिद कपूरच्या पत्नीला केलं ट्रोल; टीका करणाऱ्यांना नेटकऱ्यांनीच शिकवला धडा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.