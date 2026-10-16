'जरा देखो सजन बेईमान भँवरा कैसे मुस्काये' ऐश्वर्या नारकर आणि तितीक्षा तावडेचा धमाकेदार डान्स, Viral Video

AISHWARYA NARKAR AND TITIKSHA VIRAL INSTAGRAM REEL IN SAREE: प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर या नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रीय असतात. त्या नेहमीच त्यांचे दैनंदिक अपडेट्स चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. कधी व्यायाम, कधी पदार्थ बनवताना, तर कधी डान्सचे व्हिडिओ त्या सोशल मीडियावर शेअर करत असतात. अशातच आता ऐश्वर्या नारकर यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. .अनेक वेळा सेलिब्रिटी शुटिंगमधून वेळ मिळाला की, एकत्र मजा-मस्ती करताना पहायला मिळतात. एकत्र डबा खाणं, गप्पा मारणं अशा गोष्टी ते करत असतात. कधी कधी रिकाम्या वेळी ते ट्रेडिंग गाण्यावर रील सुद्धा बनवत असतात. अशातच ऐश्वर्या नारकर आणि अभिनेत्री तितीक्षा यांनी सोशल मीडियावर ट्रेडिंग असलेल्या गाण्यावर ठेका धरलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .'जरा देखो सजन बेईमान भँवरा कैसे मुस्काये' हे गाणं सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंडवर आहे. याच गाण्यावर आता ऐश्वर्या आणि तितीक्षा यांनी हटके डान्स केलाय. यावेळी ऐश्वर्या यांनी फिकट जांभळ्या रंगाची साडी नेसली होती तर तितीक्षा हिने फिकट हिरव्या रंगाची साडी नेसली होती. गाण्यातील दोघींच्या स्टेप्स पाहून चाहत्यांनी त्यांची कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर दोघींचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .‘नॉन-डान्सर्स’चा डान्सिंग अवतार! शूटिंगच्या ब्रेकमध्ये कठीण स्टेप्स करण्याचा प्रयत्न' असं कॅप्शन देत ऐश्वर्या नारकर यांनी हा व्हिडिओ त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केलाय. व्हिडिओवर अविनाश नारकर यांनी दोघींची डान्सचं कौतूक 'व्वा आणि मी हे सगळं माझ्या लक्षात' अशी कमेंट केली. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .Ashok Saraf Tabla Playing VIDEO: ‘दिगंबरा दिगंबरा’च्या तालावर अशोक मामांचं तबलावादन; राहुल देशपांडेंसोबत रंगली जुगलबंदी!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.