‘आराधी आलाय नवा ग नवा’ ऐश्वर्या नारकर अन् तितीक्षा तावडेंचा धमाकेदार डान्स, नेटकरी म्हणाले... ‘एक स्वामिनी तर दुसरी दामिनी…’ Video

AISHWARYA NARKAR TITIKSHA TAWDE MARATHI NAVRATRI DANCE VIDEO: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी आपल्या अभिनयातून लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. त्या नेहमीच त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. अविनाश नारकर यांच्यासोबतचे डान्स व्हिडिओ ते नेहमीच शेअर करत असतात. .अशाताच लवकरच आता नवरात्रोत्सव सुरु होणार आहे. सगळीकडे त्याची तयारी सुरु असल्याचं पहायला मिळतेय. सोशल मीडियावर सुद्धा नवरात्रीचे गाणं ट्रेडिंगवर येताना पहायला मिळताय. अनेक सेलिब्रिटी,रिलस्टार नवनव्या गरब्याच्या ट्रेडिंग गाण्यावर डान्स करताना पहायला मिळताय. अशातच ऐश्वर्या नारकर आणि तितीक्षा तावडे यांनी देखील एका नव्या गाण्यावर जबरदस्त डान्स केलाय. सध्या त्या दोघींचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .ऐश्वर्या आणि तितीक्षा यांनी 'आराधी आलाय नवा ग नवा' या ट्रेडिंग गाण्यावर धमाकेदार डान्स केलाय. महाराष्ट्राची लोककला या गाण्यातून मांडण्यात आलीय. दरम्यान दोघींनी या पारंपारिक गाण्यावर सुंदर स्टेप्स करत लूकमधून नवरात्रीचा माहोल तयार केलाय. 'नवरात्री वाइब्स' असं कॅप्शन देत त्यांनी चाहत्यांसोबत व्हिडिओ शेअर केलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .अनेकांनी कमेंट करत लिहलं की, 'एक स्वामिनी तर दुसरी दामिनी' अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्यानं लिहलं की, 'ऐश्वर्या यांना कोणत्या गाण्यावर डान्स करायचा हे बरोबर माहिती आहे.' असं लिहलंय. तर अनेक नेटकऱ्यांनी 'तुमचे डान्स व्हिडिओ खूप आवडतात' अशी कमेंट करत त्यांच्या डान्सचं कौतूक केलय. .रश्मिकाचं सासूसोबत कसं आहे नातं? विजय दोघींबद्दल बोलताना म्हणाला, 'त्या नेहमीच...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.