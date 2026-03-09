Premier

बाबो! सलमान खानच्या गाण्यावर ऐश्वर्या अभिषेकचा भन्नाट डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video होताच नेटकरी म्हणाले...

AISHWARYA RAI BACHCHAN AND ABHISHEK BACHCHAN DANCE:मुंबईतील एका भव्य लग्नसोहळ्यात ऐश्वर्या राय बच्चन आणि अभिषेक बच्चन यांनी सलमान खानच्या गाण्यावर केलेला डान्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. दोघांचा हा खास परफॉर्मन्स पाहून चाहत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
AISHWARYA RAI BACHCHAN AND ABHISHEK BACHCHAN DANCE

AISHWARYA RAI BACHCHAN AND ABHISHEK BACHCHAN DANCE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AISHWARYA RAI BACHCHAN-ABHISHEK BACHCHAN COUPLE DANCE: बॉलिवूडमधील ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. गेल्या काही दिवसापासून दोघांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याच्या आणि घटस्फोटाच्या बऱ्याच चर्चा रंगल्या. मात्र आता ऐश्वर्या आणि अभिषेकचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये दोघे सलमान खानच्या गाण्यावर भन्नाट डान्स करताना पहायला मिळतेय. त्यांना एकत्र नाचताना पाहून चाहत्यांच्या भुवया उंचावल्या.

Loading content, please wait...
viral
aishwarya rai
abhishek bachchan
Aishwarya Rai Bachchan
bollywood actress
Entertainment news
viral video

Related Stories

No stories found.