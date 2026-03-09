बाबो! सलमान खानच्या गाण्यावर ऐश्वर्या अभिषेकचा भन्नाट डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video होताच नेटकरी म्हणाले...

AISHWARYA RAI BACHCHAN-ABHISHEK BACHCHAN COUPLE DANCE: बॉलिवूडमधील ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. गेल्या काही दिवसापासून दोघांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याच्या आणि घटस्फोटाच्या बऱ्याच चर्चा रंगल्या. मात्र आता ऐश्वर्या आणि अभिषेकचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये दोघे सलमान खानच्या गाण्यावर भन्नाट डान्स करताना पहायला मिळतेय. त्यांना एकत्र नाचताना पाहून चाहत्यांच्या भुवया उंचावल्या. .एका संगीत कार्यक्रमातील ऐश्वर्या आणि अभिषेक यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सलमानवर चित्रित करण्यात आलेल्या 'सलाम ए इश्क' या गाण्यावर सगळे डान्स करताना पहायला मिळताय. आता त्याच गाण्यावर ऐश्वर्या सुद्धा मनसोक्त नाचताना पहायला मिळाली. इतकच काय तर अभिषेकनेही तिला साथ दिलीय. दोघांची जवळीक पाहून सगळेच भारावून गेलेत. .मुंबईत मुदित अदानी आणि अनन्या दीवानजी यांचा लग्नसोहळा पार पडला. या लग्नसोहळ्यातील कार्यक्रमात ऐश्वर्या आणि अभिषेकने हा खास डान्स करत मैफिल रंगिवली. दरम्यान यावेळी त्यांच्यासोबत मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या पत्नी नीता अंबानी सुद्धा नाचताना पहायला मिळाल्या. सलमानच्या गाण्यावर चक्क ऐश्वर्या नाचत असल्याने सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसलाय. .सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा डान्स व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. अनेकांनी कमेंट्स करत ऐश्वर्या अभिषेकचं कौतूक सुद्धा केलय. अनेकांनी त्यांच्या नात्यात असाच गोडवा राहावा अशी प्रार्थना केलीय. अनेकांनी ऐश्वर्याच्या सौदर्याचं सुद्धा केलय. दरम्यान या सगळ्यात कितीही दोघांच्या नात्याबाबत चर्चा रंगल्या तरी त्यांनी डान्सद्वारे नात्यातील ऐकी दाखवून दिलीय. .'तुम्हाला माझ्या नवऱ्यासोबत दारु प्यायची का?' उषा नाडकर्णी स्पष्टच बोलल्या, म्हणाल्या...'तुम्हाला काय करायचं?'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.