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ऐश्वर्या रायची ‘ती’ सवय नणंद श्वेताला अजिबात आवडत नाही? अमिताभ-अभिषेक सहन करतात, पण...

AISHWARYA RAI BACHCHAN’S HABIT THAT SHWETA BACHCHAN DISLIKES:बच्चन कुटुंबातील ऐश्वर्या राय आणि श्वेता बच्चन नंदा यांच्या नात्याबद्दल अनेकदा चर्चा होत असते. काही वर्षांपूर्वी ‘कॉफी विथ करण’ या चॅट शोमध्ये श्वेता बच्चनने तिची वहिनी ऐश्वर्या रायबद्दल काही मजेशीर खुलासे केले होते.
AISHWARYA RAI BACHCHAN’S HABIT THAT SHWETA BACHCHAN DISLIKES

AISHWARYA RAI BACHCHAN’S HABIT THAT SHWETA BACHCHAN DISLIKES

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHWETA BACHCHAN REVEALS AISHWARYA RAI’S PHONE CALL AND MESSAGE HABIT: बच्चन कुटुंबातील ऐश्वर्या राय आणि तिची नंदन श्वेता यांच्या नात्याबद्दल अनेक चर्चा रंगत असतात. मागे एकदा करण जोहरच्या 'कॉफी विथ करण' या चॅट शोमध्ये श्वेताने वहिनी ऐश्वर्याबद्दल अनेक खुलासे केले होते. ऐश्वर्याची कोणती गोष्ट आवडते? कोणती नाही? याबाबत तिने मनमोकळ्या गप्पा मारल्या होत्या.

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