ऐश्वर्या रायची ‘ती’ सवय नणंद श्वेताला अजिबात आवडत नाही? अमिताभ-अभिषेक सहन करतात, पण...

SHWETA BACHCHAN REVEALS AISHWARYA RAI’S PHONE CALL AND MESSAGE HABIT: बच्चन कुटुंबातील ऐश्वर्या राय आणि तिची नंदन श्वेता यांच्या नात्याबद्दल अनेक चर्चा रंगत असतात. मागे एकदा करण जोहरच्या 'कॉफी विथ करण' या चॅट शोमध्ये श्वेताने वहिनी ऐश्वर्याबद्दल अनेक खुलासे केले होते. ऐश्वर्याची कोणती गोष्ट आवडते? कोणती नाही? याबाबत तिने मनमोकळ्या गप्पा मारल्या होत्या. .श्वेता बच्चन, अभिषेक बच्चन यांनी काही वर्षांपूर्वी कॉफी विद करणमध्ये हजेरी लावली होती. या शोमधील रॅपिड फायर राऊंडमध्ये करण जोहरने श्वेताला ऐश्वर्याबद्दल अनेक प्रश्न विचारले. 'ऐश्वर्याची कोणती गोष्ट आवडते?' असं विचारलं. त्यावर ती म्हणाली की, 'ऐश्वर्या स्वत:च्या कर्तुत्वावर पुढे आली आणि ती एक उत्तम आई आहे' ही गोष्ट मला खूप आवडते. पुढे तिला ऐश्वर्याची कोणती गोष्ट आवडत नाही? असा प्रश्न विचारण्यात आलं. त्यावर बोलताना ती म्हणाली की, 'ऐश्वर्या फोन कॉल्स आणि मॅसेजला उत्तर देण्यासाठी खूप वेळ लावते. तिची ही सवय आपल्याला अजिबात आवडत नसल्याचं' श्वेता म्हणाली..शोमध्ये श्वेताला ऐश्वर्याची कोणती गोष्ट ती सहन करते, असं विचारण्यात आलं. त्यावर तिने ऐश्वर्याचं ‘टाइम मॅनेजमेंट’ सहन करते, असं उत्तर दिलं होतं. याच रॅपिड फायर राउंडमध्ये करणने ऐश्वर्या आणि अभिषेक यांच्यापैकी कोण चांगला अभिनेता आहे, असा प्रश्न श्वेताला विचारला. त्यावर तिने क्षणाचाही विलंब न करता अभिषेकचं नाव घेतलं होतं. तिच्या या उत्तराचीही सोशल मीडियावर चर्चा झाली होती..पुढे शोमध्ये अभिषेकला विचारण्यात आलं की, तो पत्नी ऐश्वर्याला जास्त घाबरतो क आई जया बच्चन यांना? त्यावर अभिषेकनं आईला उत्तर दिलं. परंतु श्वेताने त्याला थांबवत 'वाइफ' असं म्हटलं. यावर अभिषेकने 'हा माझा रॅपिड फायर आहे, गप्प बस' असं मजेशीर उत्तर दिलं..‘फिरी फिरी नाच…’ झी मराठीवरच्या सुनेचा डान्स पाहिलात का? स्टेप्स पाहून तुम्हीही म्हणाल...Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.