बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खान आणि अभिनेत्री ऐश्वर्या राय यांच्या लव्हस्टोरीची जोरदार चर्चा झाली. मात्र सलमान एक अतिशय पझेसिव्ह बॉयफ्रेंड होता आणि ऐश्वर्या या नात्यात खुश नव्हती असंदेखील म्हटलं जातं. जेव्हा त्यांचं ब्रेकअप झालं तेव्हा तर सलमानचं वागणं आटोक्याबाहेर गेलं होतं. त्याचं कला ऐश्वर्याला सलमानपासून वाचवण्याची सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी एका मराठी बॉडीगार्डला देण्यात आली होती. तो म्हणजे केतन कारंडे. एका मुलाखतीत केतनने ऐश्वर्याचा सुरक्षारक्षक म्हणून काम करण्याचा अनुभव सांगितलाय. शिवाय त्याने सात दिवसात हा जॉब का सोडला याबद्दलही सांगितलंय..‘आर्ट मीडिया एंटरटेनमेंट’ या युट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत केतन म्हणाला, 'मी ऐश्वर्या रायचा सुरक्षारक्षक म्हणून काम केलं. माझी नियुक्तीच तिला सलमान खानपासून सुरक्षित ठेवणं यासाठी झाली होती. सात दिवसांसाठी माझी नेमणूक झाली होती. ऐश्वर्याला घरुन पिकअप करणे, चित्रपटाच्या सेटवर सोडणे आणि सुरक्षित घरी पोहोचवणे हा माझ्या कामाचा भाग होता. या सात दिवसात ऐश्वर्या एका फॅशन शो ला गेली होती. तिथे मी त्यांना सोडलं. शो संपल्यानंतर तिला घरी सोडलं. मात्र तिथून परतताना सलमान खानची भेट झाली. या प्रसंगानंतर मी ती नोकरी सोडली.'.नोकरी का सोडली?नोकरी सोडण्याचं कारण सांगत केतन म्हणाला, 'मी सलमान आणि ऐश्वर्या दोघांचाही चाहता आहे. त्यांच्या वादात मला पडायचं नव्हतं. म्हणून नोकरी सोडली.' ऐश्वर्या रायचे जुने शेजारी प्रल्हाद कक्कड यांनी त्यांच्या मुलाखतीत, सोसायटीच्या परिसरातच सलमान तमाशा करायचा. तो स्वत:चं डोकं भिंतीवर आपटायचा. त्यांच्यातलं नातं औपचारिक जेव्हा संपलं त्याच्या खूप आधीच ते संपलं होतं. दोघांसाठीही तो सुटकेचा निश्वास होता. ती, तिचे पालक, सगळ्यांसाठीच. ब्रेकअपचं तिला वाईट वाटलं नाही. तिला वाईट याचं वाटलं की सगळ्यांनी सलमानची बाजू घेतली, तिच्या बाजूने कुणीच बोललं नाही, असं म्हटलं होतं. ऐश्वर्या शेवटची 'पूनियान सेल्व्हन पार्ट २' मध्ये दिसली होती. .हे काही पटलं नाही... अशोक सराफांचं दादा कोंडकेंबद्दल 'ते' वक्तव्य; नेटकरी नाराज, म्हणतात- ते आता नाहीत म्हणून वाट्टेल ते... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.