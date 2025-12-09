'स्टार' असल्यानं अपेक्षा वाढतात! सोशल मीडियापासून दूर राहणारी ऐश्वर्या पहिल्यांदा बोलली, म्हणाली...

Aishwarya Rai Reveals Why She Is Not Active on Social Media: अभिनेत्री ऐश्वर्या राय हिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. गेल्या काही दिवसापासून ती सिनेसृष्टीपासून दूर आहे. परंतु तरीही तिची लोकप्रियता तितकीच आहे. अनेक कार्यक्रमामधील ऐश्वर्याचे फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. तिच्या सौदर्यांचं आजही तितकच कौतूक होताना पहायला मिळतं. .सौदर्याबरोबरच ऐश्वर्याच्या साधेपणाचं, व्यक्तीमहत्त्वाचं सुद्धा खुप कौतूक होताना पहायला मिळतं. दरम्यान लाखो चाहत्यांना भुरळ घालणारी ही अभिनेत्री अलीकडच्या काळात सोशल मीडियावर फार सक्रिय राहात नसल्यामुळे चर्चेत असते, मात्र याबाबत तिने प्रथमच स्पष्टपणे भाष्य केले आहे. .सौदी अरेबिया येथे सुरु असलेल्या एका महोत्सवात आयोजित मास्टर क्लासदरम्यान ऐश्वर्या म्हणाली, "स्टार झाल्यानंतर समाजाकडून ठराविक अपेक्षा ठेवण्यात येतात. कोणत्या प्रकारच्या भूमिका कराव्यात, सोशल मीडियावर किती सक्रिय राहावं, इत्यादी, मात्र माझ्या मते, या मान्यतांचा पाठलाग करण्यापेक्षा स्वतःच्या जीवनशैलीनुसार जगणे आवश्यक आहे." .ती पुढे म्हणाली, " समाजमाध्यमावर माझी उपस्थिती साथी आहे. कारण मी जाणूनबुजून तिथे तितकी सक्रिय नाही. स्वतला सिद्ध करण्यासाठी नियमित सोशल मीडियावर राहणं आवश्यक आहे, असा गैरसमज निर्माण होऊ नये, असं मत तिने मांडलय. सध्या तिच्या या वक्तव्याची सोशल मीडियावर चर्चा होताना पहायला मिळेतय. .जिम सर्भ पडला प्रेमात? सोशल मीडियावर या कारणामुळे रंगली चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.