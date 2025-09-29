पल्स पोलिओची ॲम्बेसेडर ते फाउंडेशनची स्थापना, फक्त अभिनय नाही समाजकार्यातही पुढे आहे ऐश्वर्या राय, अभिनेत्रीबद्दल या गोष्टी माहीत आहेत का?

बॉलीवूडमधील आघाडीची अभिनेत्री आणि जगप्रसिद्ध सौंदर्यवती म्हणून ओळखली जाणारी ऐश्वर्या राय बच्चन ही फक्त तिच्या रूपासाठीच नव्हे तर अभिनय कौशल्य आणि सामाजिक कार्यासाठीही प्रसिद्ध आहे. मिस वर्ल्ड किताब जिंकल्यानंतर ऐश्वर्याने ‘हम दिल दे चुके सनम’, ‘देवदास’, ‘जोधा अकबर’, ‘गुरू’, ‘ताल’ अशा अनेक चित्रपटांतून आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप पाडली. आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांमध्येही तिने काम केले असून भारतीय चित्रपटसृष्टीला जागतिक स्तरावर पोहोचवण्यात तिचा मोठा वाटा आहे. सामाजिक कार्यामध्ये ऐश्वर्या राय बच्चन हिने नेहमीच सक्रिय भूमिका बजावली आहे..ती ‘आय बँक असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या राष्ट्रीय मोहिमेची ब्रँड ॲम्बेसेडर आहे, जी डोळ्यांचे दान करण्याबाबत जागरूकता निर्माण करते. २००४ साली तिने ‘ऐश्वर्या राय फाउंडेशन’ स्थापन करून भारतातील गरजू लोकांना मदत करण्याचा उपक्रम सुरू केला. २००५ मध्ये भारत सरकारच्या पल्स पोलिओ मोहिमेची ती ब्रँड ॲम्बेसेडर बनली. ऐश्वर्या ‘स्माईल ट्रेन’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची पहिली गुडविल ॲम्बेसेडर झाली, जी गरजू मुलांना मोफत ओठ व टाळू शस्त्रक्रिया करून देते. या मोहिमेत तिने भारतासह ७६ विकसनशील देशांमध्ये काम केले. तसेच मुलांचे एचआयव्ही संसर्गापासून संरक्षण आणि अँटी-रेट्रोव्हायरल उपचारांबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारीही तिने पार पाडली..ऐश्वर्याच्या अभिनयासह तिच्या सामाजिक कार्याचीही दखल घेण्यात आली आहे. तिने फिल्मफेअर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार यांसह अनेक नामांकित सन्मान मिळवले आहेत. भारत सरकारने तिला पद्मश्री पुरस्काराने गौरवले आहे, तर फ्रान्सने ‘ऑर्डर ऑफ आर्ट्स अँड लेटर्स’ हा सन्मान प्रदान केला. ऐश्वर्याचा प्रवास फक्त चित्रपटसृष्टीपुरता मर्यादित न राहता समाजासाठी प्रेरणादायी कार्य आणि जागरूकतेचा संदेश देणारा ठरला.. प्रेक्षकांना ते बघायचं नाही... सिनेसृष्टीतील स्पर्धेबद्दल भाऊ कदम म्हणाले- 'तर कदाचित मी फसेन'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.