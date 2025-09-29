Premier

पल्स पोलिओची ॲम्बेसेडर ते फाउंडेशनची स्थापना, फक्त अभिनय नाही समाजकार्यातही पुढे आहे ऐश्वर्या राय, अभिनेत्रीबद्दल या गोष्टी माहीत आहेत का?

Payal Naik
बॉलीवूडमधील आघाडीची अभिनेत्री आणि जगप्रसिद्ध सौंदर्यवती म्हणून ओळखली जाणारी ऐश्वर्या राय बच्चन ही फक्त तिच्या रूपासाठीच नव्हे तर अभिनय कौशल्य आणि सामाजिक कार्यासाठीही प्रसिद्ध आहे. मिस वर्ल्ड किताब जिंकल्यानंतर ऐश्वर्याने ‘हम दिल दे चुके सनम’, ‘देवदास’, ‘जोधा अकबर’, ‘गुरू’, ‘ताल’ अशा अनेक चित्रपटांतून आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप पाडली. आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांमध्येही तिने काम केले असून भारतीय चित्रपटसृष्टीला जागतिक स्तरावर पोहोचवण्यात तिचा मोठा वाटा आहे. सामाजिक कार्यामध्ये ऐश्वर्या राय बच्चन हिने नेहमीच सक्रिय भूमिका बजावली आहे.

