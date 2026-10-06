ती गोष्ट घडली अन् अजय देवगनने धरला तब्बल २० वर्षाचा अबोला; कोण आहे तो व्यक्ती आणि असं काय घडलं?

बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगन सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याच्या 'दृश्यम ३' चित्रपटाने प्रेक्षकांना वेड लावलंय. अजयने तब्बल ४० वर्षांहून जास्त काळ त्याचं करिअर बनवण्यात घालवलाय. हिरोसारखा न दिसणारा हा मुलगा आता बॉलिवूडच्या टॉप अभिनेत्यांच्या यादीत येतो. मात्र करिअरसोबत इतर गोष्टीही घडतात. जिथे काम होतं तिथे वादही होतात. बॉलिवूडचं आणि वादांचं नातं फार जुनं आहे. अशीच एक घटना अजयसोबतही घडली होती. ज्यामुळे अभिनेत्याने त्या व्यक्तीसोबत बोलणंच सोडून दिलेलं. कोण होता तो व्यक्ती आणि तेव्हा काय घडलेलं?.हा व्यक्ती आहे बॉलिवूडचे लोकप्रिय दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा. अनुभव यांनी 'Ra. One', 'मुल्क', 'आर्टिकल १५' यांसारखे चित्रपट बनवले. मात्र त्यांचे काही चित्रपट फ्लॉप झाले आणि त्यांचा सगळ्यात मोठा फ्लॉप चित्रपट होता 'कॅश'. या चित्रपटात अजयदेखील होता. हा त्यांनी एकत्र केलेला शेवटचा चित्रपट ठरला. इतकंच नाही तर तेव्हापासून अजय देवगणने अनुभव सिन्हांशी बोलणं सोडलं. उल्टा चष्मा या यूट्यूब चॅनलशी बोलताना अनुभव म्हणाले, 'अजय देवगण खूप चांगला माणूस आहे. पण कधीकधी चित्रपट चालत नाहीत, त्यानंतर एकत्र काम करणाऱ्या टीम कायमच्या वेगळ्या होतात.'.ते पुढे म्हणाले, 'मी अजयबरोबर माझ्या करिअरमधील सर्वात वाईट चित्रपट ‘कॅश’ बनवला. तो खरंच खूप वाईट चित्रपट आहे. त्यामुळे अजयला त्याबद्दल नाराज व्हायचा पूर्ण अधिकार आहे. तो अत्यंत बेजबाबदारपणाने बनवलेला चित्रपट होता. त्या चित्रपटानंतर अजय आणि मी वेगळे झालो. आम्हाला पुन्हा कधीही एकमेकांना भेटण्याची संधी मिळाली नाही.'.द लल्लनटॉपशी बोलताना अनुभव सिन्हा म्हणाले, “आम्ही कधीच भांडलो नाही. पण तो माझ्याशी बोलत नाही आणि मला त्याचं कारण माहीत नाही. ‘कॅश’ सिनेमा बनवल्यानंतर आम्ही भेटलोच नाही, त्यामुळे तो माझ्याकडे दुर्लक्ष करतोय असंही मी म्हणू शकत नाही. कदाचित मी जास्त विचार करत असेन. मी त्याला अनेकदा मेसेज केले, पण त्याने कधीच उत्तर दिलं नाही. म्हणून मी स्वतःला समजावलं की कदाचित माझे मेसेज त्याच्यापर्यंत पोहोचलेच नसतील. पण आम्ही शेवटचं बोललो त्याला २० वर्षे झाली आहेत.” .आधी भुताची कथा मग २: ३० वाजता खिडकीबाहेर लावलं ते गाणं... कोकणात शर्वरीसोबत जयचा प्रॅन्क, ती इतकी घाबरली की....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.