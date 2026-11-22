DRISHYAM 3 RELEASE ON NETFLIX ON 27 NOVEMBER 2026: अजय देवगणच्या दृश्यम ३ ने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला होता. या सिनेमानं ३७० कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला आहे. दरम्यान आता हा सिनेमा ओटीटीवर सुद्धा हवा करण्यासाठी सज्ज झालाय. त्यामुळे ज्या प्रेक्षकांनी थिएटरमध्ये हा सिनेमा पाहिला नाही त्यांना आता घरबसल्या या सिनेमाचा आनंद घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे या सिनेमाची रिलीज डेट सुद्धा जाहीर झाली आहे. कुठे आणि कधी पाहता येणार ? जाणून घेऊया...अजय देवगण आणि तब्बू यांची मुख्य भूमिका असलेला 'दृश्यम: द कॉन्क्लूजन' हा सिनेमा २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला होता. हा 'दृश्यम' फ्रँचायझीचा तिसरा आणि शेवटचा भाग असल्याचं बोललं जात होतं. आता २७ नोव्हेंबरपासून प्रेक्षकांना हा सिनेमा नेटफ्लिक्सवर पाहता येणार आहे..सिनेमाबद्दल बोलायचं तर 'दृश्यम' या फ्रँचायझीचा पहिला भाग २०१५ मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. त्यानंतर २०२२ मध्ये दुसरा भाग प्रदर्शित झाला. या दोन्ही सिनेमांचे मूळ मल्याळम चित्रपटांवर आधारित हिंदी रिमेक होते. मात्र, 'दृश्यम ३' हा मल्याळम सिनेमाचा रिमेक नसून या फ्रँचायझीची स्वतंत्र कथा आहे..हा सिनेमा प्रेक्षकांना इतका आवडला की, पहिल्या आठवड्यात सिनेमाने एकूण २४५.५० कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. दुसऱ्या आठवड्यात ८७.५० कोटी, तिसऱ्या आठवड्यात २८.८५ कोटी, चौथ्या आठवड्यात ११.१५ कोटी आणि पाचव्या आठवड्यात ६.२० कोटी रुपयांची कमाई केली. त्यामुळे आता चाहत्यांना सिनेमाबाबत उत्सुकता लागली आहे. .वीकेंडला मनोरंजनाची मेजवानी! 'ढिंढोरा २' ते 'कॅम्पस डायरीज २', ओटीटीवर रिलीज झाले 'हे' चित्रपट अन् सीरिज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.