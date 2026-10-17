अजय देवगणला बीएमसीचा मोठा दणका; बंगल्यात घुसून तोडलं बांधकाम, भिंती, खिडक्या आणि...

बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगन सध्या त्याच्या 'दृश्यम ३' च्या यशाचा आनंद घेतोय. या चित्रपटामुळे तो चांगलाच चर्चेत आहे. मात्र दुसरीकडे त्याला एफडीएकडून नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्याने पान मसाल्याचा जाहिरातीत काम केल्याने त्याला ही नोटीस दाखवण्यात आली होती. आता मात्र तो वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. अजयच्या घरावर बीएमसीने हातोडा चालवला आहे. त्याला या गोष्टीचा मोठा धक्का बसलाय. अजयच्या जुहू येथील बंगल्यावर बीएमसीने तोडक कारवाई केलीये. अजय देवगण या बंगल्यात आपल्या कुटुंबियांसोबत राहतो. यात अजयची चूक असल्याचं बोललं जातंय. नेमकं काय घडलंय? .अजय देवगण यांच्या जुहूतील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर मुंबई महापालिकेने ही मोठी कारवाई केली. अजयच्या जुहू येथील कपोले को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमध्ये असलेल्या बंगल्यावर बीएमसीने कारवाई केलीये. त्याने काही दिवसांपूर्वीच त्याच्या बंगल्यात अंतर्गत बदल करून घेतले होते. कोणतीही परवानगी नसताना हे बांधकाम सुरू होते. काम सुरू असताना त्याला पालिकेकडून नोटीसही देण्यात आली होती. त्याने बंगल्यात काही अंतर्गत बदल केले होते. विभाजनाच्या भिंती, खिडक्या आणि इतर गोष्टींमध्येही बदल केले होते. मात्र हे बदल परवानगी न घेता करण्यात आले. .या बाबत महापालिकेने काम तातडीने थांबवून आवश्यक कागदपत्रे आणि परवानग्या सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, नोटिशीनंतरही काम सुरू राहिल्याने पालिकेने अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली. मुंबई महापालिकेने 10 सप्टेंबर 2026 रोजी मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम 354A अंतर्गत नोटीस बजावली होती. हे काम थांबवावे, असे स्पष्ट शब्दात पालिकेने नोटीसमध्ये सांगितलं होतं. मात्र अजयने या नोटिशीला कोणतंही उत्तर दिलं नाही. महापालिकेने नोटीस देऊनही काम सुरूच ठेवण्यात आले होते. आता अखेर नोटिशीनंतरही काम सुरू राहिल्याने पालिकेने अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली. त्याने नव्याने केलेले सगळे बदल तोडून टाकण्यात आले आहेत. .तनुश्री दत्ताच्या आरोपांवर नाना पाटेकरांच्या लेकाचा संयम संपला; नाव न घेता दिलं उत्तर; म्हणाला- मी त्यांना एवढंच सांगेन... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.