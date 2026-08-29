Ajay Purkar: अजय पुरकर आता दिग्दर्शनासाठी सज्ज

मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीतील आपल्या अभिनयाने वेगळी ओळख निर्माण करणारे अभिनेते अजय पुरकर आता दिग्दर्शनाच्या क्षेत्रातही आपली छाप उमटवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. .अजय पुरकर आणि सई अजय पुरकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेला ‘केस नंबर ९९’ हा रहस्य आणि सस्पेन्सने भरलेला चित्रपट १८ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. अभिनयासोबतच निर्मितीची जबाबदारीही सांभाळणाऱ्या अजय पुरकर यांच्यासाठी ‘केस नंबर ९९’ हा वेगळ्या भूमिकेतील प्रवास ठरणार आहे..Gokul Election: ‘गोकुळ’ निवडणुकीसाठी दूध संस्थांची सुनावणी पूर्ण ; सोमवारी निकाल; चार सप्टेंबरला अंतिम मतदार यादी.‘चित्रकथी क्रिएशन्स’च्या माध्यमातून त्यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि संवाद योगेश सोमण यांनी लिहिले आहेत..अजय पुरकर यांच्यासोबत मृण्मयी देशपांडे, चिन्मय मांडलेकर, मिलिंद दास्ताने, स्वप्नाली पाटील, प्रसाद भारदे आणि शुभम गायकवाड यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. ‘केस नंबर ९९’मधून अजय पुरकर यांचा अभिनेता ते निर्माता-दिग्दर्शक असा विस्तारलेला प्रवास प्रेक्षकांसमोर येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.