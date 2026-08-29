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Ajay Purkar: अजय पुरकर आता दिग्दर्शनासाठी सज्ज

Ajay Purkar Makes Directorial Debut: अभिनेते अजय पुरकर आता दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण करत असून ‘केस नंबर ९९’ हा रहस्य-सस्पेन्स चित्रपट १८ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाची निर्मितीही त्यांनी केली आहे.
Ajay Purkar

Ajay Purkar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीतील आपल्या अभिनयाने वेगळी ओळख निर्माण करणारे अभिनेते अजय पुरकर आता दिग्दर्शनाच्या क्षेत्रातही आपली छाप उमटवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

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