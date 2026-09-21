रस्त्याच्या कडेला पडलेलो, लोकांनी उचलून रुग्णालयात नेलं... अजिंक्य देव यांनी सांगितला अपघाताचा थरारक प्रसंग

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलेसे करणारे लोकप्रिय अभिनेते अजिंक्य देव हे त्यांच्या लूकसाठीही चाहत्यांमध्ये प्रसिद्ध आहेत. मराठीमधील हँडसम हंक असलेले अजिंक्य यांनी आता बॉलिवूडमध्येही आपला जम बसवला आहे. ते लवकरच रणबीर कपूरच्या 'रामायण' मध्ये दिसणार आहेत. ‘सरजा’, ‘कशासाठी प्रेमासाठी’, ‘शब्बास सुनबाई’, ‘जीवा सखा’ यांसारख्या चित्रपटातून त्यांनी आपल्या अभिनयाचं नाणं खणखणीत वाजवलं. मात्र २००४ मध्ये त्यांचा खूप मोठा अपघात झाला होता. आता एका मुलाखतीत त्यांनी याबद्दल सांगितलं आहे. .अजिंक्य यांनी झी २४ तास ला दिलेल्या मुलाखतीत या अपघाताबद्दल सांगितलं. ते म्हणाले, 'मला बाप्पाचे अनेक अनुभव आलेत. मी आज सगळ्यांसमोर आहे, ही पण त्यांचीच कृपा आहे. २००४ मध्ये माझा वर्सोवाला खूप मोठा अपघात झालेला. खूप रक्तस्त्राव होत होता. मला काहीच समजत नव्हतं. लोकांनी मला तसंच उचलून रुग्णालयात दाखल केलं. माझी बाईक तशीच तिथे पडली होती. मला काहीच कळत नव्हतं. मी तब्बल पाच दिवस कोमात होतो. माझ्या डोक्याला खूप मार लागला होता आणि ऑपरेशन करावं लागलं होतं.'.ते पुढे म्हणाले, 'पण, बाप्पाची कृपा इतकी अफाट आहे की, माझ्या डोक्याला खूप मार लागलेला, ऑपरेशन करावं लागलं असतं. त्यानंतर विसाव्या दिवशी मी शूटिंग करत होतो. हा चमत्कार आहे. ज्या तिघांनी मला वाचवलेलं, ते कधीच मला भेटले नाहीत. तीन वेगळ्या धर्मांची नावं असलेल्या त्या व्यक्ती होत्या. निःस्वार्थपणे बाप्पावर श्रद्धा ठेवली पाहिजे. आजही ती घटना आठवली तरी अंगावर काटा येतो.' .दोन आठवड्यापूर्वी प्रदर्शित झाला, गावखेड्यात गाजला, भेदभावाची गंभीर गोष्ट सांगणाऱ्या 'जयंती'ची कमाई किती? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.