बायकांना किती त्रास असतात हे तेव्हा समजलं... अजिंक्य देव यांनी सांगितली 'माहेरची साडी'ची आठवण; म्हणाले- माझा बॉय रडत होता...

मराठी सिनेसृष्टीतील हँडसम हंक म्हणवले जाणारे लोकप्रिय अभिनेते अजिंक्य देव यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये विविध धाटणीच्या भूमिका केल्या. त्यांचा 'सर्जा' तर प्रेक्षकांच्या मनावर कायमचा कोरला गेला. 'माझं घर माझा संसार' हा चित्रपटही त्यांना वेगळी ओळख देऊन गेला. मात्र त्यांच्या कारकिर्दीत एक असा चित्रपट झाला ज्याने अजिंक्य यांचं नशीबच पालटलं. तो म्हणजे 'माहेरची साडी'. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना अशी काही भुरळ घातली होती की लोक गावागावातून ट्रक भरून चित्रपट पाहण्यासाठी यायचे. मात्र अजिंक्य देव यांना हा चित्रपट चालेल असं मुळीच वाटलं नव्हतं. आता एका मुलाखतीत त्यांनी या चित्रपटाबद्दल भाष्य केलंय. .अजिंक्य यांनी नुकतीच द मराठी फाऊंडरला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'जसं माहेरची साडी चित्रपटासोबत झालं. मला वाटलंच नव्हतं हा चित्रपट चालेल. जेव्हा चित्रपटाच्या स्क्रीनिंगला गेलो तेव्हा मी माझ्या पत्नीकडे पाहून म्हणालो की माझ्या नावावर आणखी एक फ्लॉप लागणार. आपल्याला तळागाळातल्या लोकांची कल्पनाच नाहीये. तळागाळातल्या बाईला त्यांचे त्रास, त्यांना हवं असलेलं प्रेम मिळतंच नाही. मला माहेरची साडी बघितल्या नंतर कळलं की अरे बायकांना किती त्रास आहेत. इथे लोकं कनेक्ट झालीयेत. हे लोकांना आवडलं.'.अजिंक्य पुढे म्हणाले, 'जेव्हा विजूने मला स्टोरी सांगितली तेव्हा सांगितलेलं की इथे इथे टाळ्या पडणार. इथे बायका रडणार आणि तसंच घडलं. जेव्हा मी थिएटरमधून बाहेर पडलो आणि माझ्या बायकोला सांगितलं माझ्या नावावर आणखी एक फ्लॉप पडणार तेव्हा माझ्या पाठीमागे माझा बॉय होता दिलीप पालव, ४० वर्षाचा. तो रडत होता मागे. मी त्याला बघून म्हणालो, काय रे? तो म्हणाला, भाऊ, काय पिक्चर आहे, काय पिक्चर आहे. आणि तिथे मला कळलं की बॉस कुछ तो है.' .आता उचकी कशी काढायची? उषा मंगेशकरांनी सांगितला 'मला लागली कुणाची उचकी' गातानाचा अनुभव; म्हणाल्या- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.