मराठी सिनेसृष्टीतील मैलाचा दगड म्हणून ओळखला जाणारा चित्रपट म्हणजे 'माहेरची साडी'. १९९१ साली प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलेलं. या चित्रपटात अलका कुबल, अजिंक्य देव, रमेश भाटकर, उषा नाडकर्णी, विक्रम गोखले आणि आशालता वाबगावकर असे अनेक दिग्गज कलाकार होते. हा सिनेमा पाहण्यासाठी ट्रक भरून स्त्रिया थिएटरमध्ये यायच्या. स्वतःच्या परिस्थितीसोबत मिळता जुळता असल्याने अनेक स्त्रिया अलका यांच्या भूमिकेत स्वतःला पाहायच्या. त्यामुळेच या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर कमाल केली होती. आता जर या सिनेमाचा सिक्वेल बनला तर यात कोणकोणते कलाकार योग्य असतील याबद्दल अजिंक्य देव यांनी त्यांचं मत मांडलं आहे. .या सिनेमातील सगळेच कलाकार उत्तम होते. खासकरून अलका कुबल आणि उषा नाडकर्णी. त्यांच्यासारख्या भूमिका ताकदीने साकारण्यासाठी तितक्याच ताकदीचा कलाकार हवा. अजिंक्य देव यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांना जर माहेरच्या साडीचा सिक्वेल बनला तर त्यात कोणकोणते कलाकार योग्य ठरतील, आणि त्यांनीच साकारलेल्या विकीच्या भूमिकेसाठी कोणता कलाकार असेल याबद्दल विचारण्यात आलं. त्यावर उत्तर देताना अजिंक्य म्हणाले, 'विकीच्या भूमिकेसाठी सुबोध भावे उत्तम आहे. तसंच अलका कुबल यांच्या भूमिकेसाठी तेजश्री प्रधान योग्य ठरेल.' .खाष्ट सासू उषा नाडकर्णी यांच्या भूमिकेसाठी कोण योग्य आहे विचारताच त्यांनी उषा यांचंच नाव परत घेतलं. ते म्हणाले, 'ती मला वाटतं उषाच करेल अजूनही. तिनेच करावं, तीच खाष्ट होऊ शकते.' आता 'माहेरची साडी'चा सिक्वेल येणार का आणि आला तरी त्यात कोणते कलाकार असणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरेल. .थाटामाटात पार पडला अलका कुबल यांच्या धाकट्या लेकीचा साखरपुडा; मोठी मुलगी पायलट, छोटी काय करते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.