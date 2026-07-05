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'मी अनेक मुलींसोबत रिलेशनमध्ये होते' गौरव खन्नाची पत्नी आकांक्षाचा खुलासा, म्हणाली... 'मुलींसोबत इतकी इंटिमेट...'

AKANKSHA CHAMOLA BISEXUAL IDENTITY REVELATION:लॉकअप २ मध्ये अभिनेत्री आकांक्षा चमोलाने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत मोठा खुलासा केला. लग्नापूर्वी अनेक मुलींसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे तिने सांगितले.
AKANKSHA CHAMOLA

AKANKSHA CHAMOLA

esakal

Apurva Kulkarni
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GAURAV KHANNA WIFE LOCK UPP 2 CONFESSION: लॉकअप २ चा दुसरा सीझन नुकताच सुरु झालाय. या सिझनमध्ये स्पर्धकांच्या धक्कादायक खुलास्यामुळे शो चांगलाच चर्चेत आहे. पहिल्या दिवशी अभिनेत्री आकांक्षा चमोलाने गौरव खन्नासोबत घटस्फोट घेत असल्याचं सांगितल्यानंतर सर्वांना आश्चर्यचकित केलय. आता शोमध्ये तिच्या लैंगिक ओळखीबाबत झालेल्या चर्चेमुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आलीय.

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