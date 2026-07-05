'मी अनेक मुलींसोबत रिलेशनमध्ये होते' गौरव खन्नाची पत्नी आकांक्षाचा खुलासा, म्हणाली... 'मुलींसोबत इतकी इंटिमेट...'

GAURAV KHANNA WIFE LOCK UPP 2 CONFESSION: लॉकअप २ चा दुसरा सीझन नुकताच सुरु झालाय. या सिझनमध्ये स्पर्धकांच्या धक्कादायक खुलास्यामुळे शो चांगलाच चर्चेत आहे. पहिल्या दिवशी अभिनेत्री आकांक्षा चमोलाने गौरव खन्नासोबत घटस्फोट घेत असल्याचं सांगितल्यानंतर सर्वांना आश्चर्यचकित केलय. आता शोमध्ये तिच्या लैंगिक ओळखीबाबत झालेल्या चर्चेमुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आलीय. .मागच्या आठवड्यातील भागात श्रेया कालराने आकांक्षा बायसेक्श्युअल असल्याचं सांगितलं होतं. तिने ही गोष्ट स्पर्धक सूफी मोतीवालाला सांगितलं. त्यानंतर हा खुलासा प्रेक्षकांमध्ये झाल्यानंतर खूप चर्चा झाली. जेव्हा आकांक्षाला ही बाब समजली तेव्हा तिने नाराजी व्यक्त केली. तिची परवानगी न घेता तिच्याबद्दलची वैयक्तिक माहिती उघड केल्यानं तिने म्हटलं..दरम्यान अशात लॉकअप २ चा एक प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या प्रोमोमध्ये आकांक्षाने स्वत:च्या लैंगिक ओळखीबद्दल सांगितलंय. ती म्हणाली, 'लग्नापूर्वी मी बायसेक्श्युअल होते. माझे अनेक मुलींसोबत प्रेमसंबंध होते. परंतु आम्ही फार इंटिमेट नव्हतो. माझं काही मुलींसोबत खुप घट्ट नातं होतं.'.पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'मला मुली खूप आवडतात. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाकडे मी नेहमीच आकर्षित होते. पुरुषप्रधान दुनिया असल्यामुळे मला आई, बहिण, महिलांचा सहवास आवडायचा. महिलांची ऊर्जा आणि त्यांचं प्रेमळ वातावरण मला नेहमीच आवडलं.'.या चर्चेदरम्यान आकांक्षा भावूक झाली होती. 'या शोमध्ये मी सर्वाधिक एक्स्पोज झाले आहे. आता या शोमध्ये सहभागी होण्याचा माझा निर्णय चुकीचा होता असं मला वाटलं.' असं म्हणत ती रडू लागली. त्यानंतर सूत्रसंचालक फराह खाननं तिची समजूत काढत मिठी मारून धीर दिला..मोठा स्विमिंगपूल, बार एरिया, प्रशस्त गार्डन, मुंबई-पुण्याच्या जवळच आहे प्राजक्ता माळीचं फार्महाऊस, एका दिवसासाठी आकारते इतकं भाडं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.