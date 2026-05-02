'2-3 दिवस चालताही येत नव्हतं', अभिनेत्री आकांक्षा रंजन कपूरने सांगितला एग फ्रीझिंग अनुभव

AKANSHA RANJAN KAPOOR REVEALS EGG FREEZING STRUGGLES: अभिनेत्री आकांक्षा रंजन कपूर हिनं एग फ्रीझिंग प्रक्रियेबाबतचा तिचा अनुभव शेअर केलाय. या प्रक्रियेदरम्यान तिला तीव्र त्रास सहन करावा लागल्याचं ती म्हणाली. सध्या तिच्या वक्तव्याची सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .आकांक्षा रंजन कपूर हिनं सोहा अली खान यांच्या All About Her या पॉडकास्टमध्ये बोलताना सांगितलं की, 'तिच्या आजूबाजूला अनेक जाणी गर्भधारणेसाठी प्रयत्न करत होत्या, परंतु त्यांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे तिने आपला AMH टेस्ट केली. या टेस्टमध्ये तिचा AMH लेव्हल वयाच्या मानानं कमी होत्या. म्हणून भविष्याचा विचार करुन तिने निर्णय घेतलाय.'यावेळी बोलताना ती म्हणालेली की, 'मला ही भिती नव्हती. परंतु मी घेतलेला हा निर्णय भविष्यासाठी घेतलेला एक प्रकारचा इन्शुरन्स होता.'.'जेव्हा मी ही प्रक्रिया सुरु केली, त्यावेळी आकांक्षानं सांगितलं की, तिला शारीरिकदृष्ट्या खूप त्रास झाला. माझ्या पोटात जणू मोठा फुगा आहे असं वाटत होतं. त्यावेळी सरळ उभीही राहू शकत नव्हते. २ ते ३ दिवस तर चालणं सुद्धा कठीण झालं होतं.'.पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'तेव्हा मला हार्मोनल इंजेक्शन्स, सूज, जडपणा आणि मूड स्विंगन्स यामुळे मोठा काळ खूप कठीण गेला होता. ही वेदना नसून एक प्रकारची अस्वस्थपणा होता.' असंही ती म्हणाली.आदर्शत: २० ते २५ वयात अंड्यांची गुणवत्ता अधिकच चांगली असते. मला ही माहिती आधी असती तर मी लवकर निर्णय घेतला असता. .अंडे फ्रीझिंगनंतरतिने सोशल मीडियावर पोस्ट करताना तिनं महिलांचं आणि त्यांच्या शरिराचं कौतूक सुद्धा केलंय. 'महिलांचं शरीर खूप सक्षम आहे. गेल्या दोन आठवड्यात जे काही अनुभवलं त्यातून त्याचं शरीर किती शक्तिशाली आहे हे जाणवलं.' असंही तिने पोस्टमध्ये म्हटलं होतं.