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अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीत समर्थ पॅनेलचा दणदणीत विजय

Akhil Bhartiya Marathi Chitrapat Mahamandal Election Result : अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ निवडणुकीत समर्थ पॅनलचा विजय झाला आहे. या पॅनलच्या समर्थकांनी गुलाल उधळत आनंद व्यक्त केला.
Akhil Bhartiya Marathi Chitrapat Mahamandal Election Result

Akhil Bhartiya Marathi Chitrapat Mahamandal Election Result

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या २०२६ ते २०३१ या पंचवार्षिक कार्यकाळासाठी झालेल्या निवडणुकीत निर्माता मेघराज राजेभोसले यांच्या नेतृत्वाखालील समर्थ पॅनेलने एकहाती विजय मिळवत वर्चस्व कायम राखले आहे. थेट निवडणुकीसाठी झालेल्या १४ जागांपैकी सर्व १४ जागांवर समर्थ पॅनेलचे उमेदवार विजयी झाले, तर विरोधी चित्रकर्मी पॅनेलला एकही जागा मिळवता आली नाही.

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