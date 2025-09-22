अक्षय केळकरच्या 'काजळमाया' मध्ये चेटकीण म्हणून दिसणार 'ही' अभिनेत्री; ठरणार स्टार प्रवाहचा नवा चेहरा

छोट्या पडद्यावर लवकरच एक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. गेल्या काही महिन्यात प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या मालिकेपेक्षा ही मालिका वेगळी आहे. 'काजळमाया' असं या मालिकेचं नाव असून यात अभिनेता अक्षय केळकर मुख्य भूमिकेत आहे. ३०० वर्षानंतर परत आलेली चेटकीण पर्णिका कोण साकारणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. ही भूमिका एक नवीन अभिनेत्री साकारणार आहे. ती स्टार प्रवाहचा नवा चेहरा बनली आहे. .ही अभिनेत्री आहे रुची जाईल. रुची यापूर्वी काही चित्रपटात दिसली होती. तिने 'महाराष्ट्र टाइम्स श्रावणक्वीन' हा 'किताब पटकावला आहे. आता ती तंत्रविद्येत प्रविण असलेली चेटकीण पर्णिका ही व्यक्तिरेखा साकारणार आहे. या भूमिकेबद्दल महाराष्ट्र टाइम्सशी बोलताना रुची म्हणाली, 'काजळमाया' ही माझी पहिलीवहिली मालिका आहे; त्यामुळे मी अतिशय उत्सुक आहे. मला लहानपणापासूनच अभिनयाची आवड होती. अभिनेत्री होण्याचं माझं स्वप्न या मालिकेच्या निमित्तानं पूर्ण होतंय. या मालिकेत मी विलक्षण सुंदर चेटकीणीच्या रुपात दिसणार आहे. ही भूमिका खूप आव्हानात्मक आहे. प्रोमो चित्रीकरणाच्या दिवशी मी स्वतःला चेटकीणीच्या रुपात पाहिलं तेव्हा मीसुद्धा क्षणभरासाठी घाबरले.'.ती पुढे म्हणाली, 'मालिकेचं कथानक जितकं गूढ आहे तितकंच उत्कंठावर्धक आहे. प्रत्येक एपिसोडच्या शेवटी पुढे काय होणार हे पहाण्याची उत्सुकता वाढेल. नव्या रुपात आणि नव्या माध्यमात मी पाऊल टाकलं आहे. प्रेक्षकांचं प्रेम मिळावं, हीच इच्छा आहे.' तर अक्षय केळकर हा यापूर्वी 'बिग बॉस मराठी ४' मध्ये दिसलंहोतं. तो या मालिकेत प्रोफेसर आरुष वालावलकर ही भूमिका साकारणार आहे. आरुष मराठी विषयाचा प्रोफेसर आहे. हे दोघेही पहिल्यांदाच एका गूढ मालिकेचा भाग होतायत. त्यामुळे आता त्यांच्यासोबतच प्रेक्षकांनादेखील या मालिकेची उत्सुकता लागून राहिली आहे. या मालिकेच्या वेळेबद्दल अजून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. .मलाही संसार करायचाय! तेजश्री प्रधानचा व्हिडिओ व्हायरल... प्रोमोचे स्टेट्स चाहत्यांनी शेअर केले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.