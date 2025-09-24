'या' दिवशी भेटीला येणार अक्षय केळकरची 'काजळमाया'; 'देवमाणूस'ची पत्नीही मुख्य भूमिकेत; 'ही' मालिका घेणार निरोप

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही दिवसांत अनेक नवीन मालिका सुरू झाल्या. त्यात झी मराठीवर दोन तर स्टार प्रवाहवर दोन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात 'लपंडाव' आणि 'नशीबवान' या मालिका आहेत. या दोन्ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरल्या. मात्र असं असताना काही दिवसांपूर्वीच स्टार प्रवाहने आणखी एका मालिकेची घोषणा केली. ती म्हणजे 'काजळमाया'. अतिशय वेगळ्या प्रकारची कथा आणि गूढ प्रकारात मोडणारी ही मालिका येणार हे समजताच प्रेक्षकांच्याही भुवया उंचावल्या. त्यानंतर या मालिकेत कोण कोण आहे हे जणूं घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक होते. आता अखेर या मालिकेचा नवा प्रोमो समोर आलाय. .या मालिकेच्या पहिल्या प्रोमोमध्ये अभिनेता अक्षय केळकर एका कॉलेजमध्ये दिसतो. त्याच्यामागे एक चेटकीण लागलीये असं दाखवण्यात आलंय. अक्षय एका कॉलेजचा प्रोफेसर आहे. आता नवीन प्रोमोमध्ये ती चेटकीण कोण आहे आणि त्याच्यासोबत मालिकेत आणखी कोण कोण आहे याचाही उलगडा झालाय. ३०० वर्षांपासून पर्णिका नावाची ही चेटकीण आरुषची वाट पाहतेय. आता मालिकेचा नवा प्रोमो पाहून प्रेक्षकांना धडकी भरलीये. आणि नेटकरी या प्रोमोचं कौतुक करतायत. .काय आहे नव्या प्रोमोमध्ये स्टार प्रवाहने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये आरुष आपल्या विद्यार्थ्यांना मॅचसाठी शुभेच्छा देऊन त्याच्या लॉकरकडे येतो. मात्र तिथे जात असतानाच त्याच्या पाठोपाठ ती येते. पर्णिका. त्याला तिचे भास होऊ लागतात. सुरुवातीला तो दुर्लक्ष करतो. मात्र शेवटी ती त्याला आवाज देते. ती दुरूनच त्याच्याकडे धावत येते. ती त्याला जाऊन धडकणार इतक्यात आरुषची मैत्रीण त्याला खऱ्या जगात आणते. त्यानंतर आरुष तिला तू नेहमीच मला वाचवायला येतेस असं म्हणतो. आणि ती देवी असल्यासारखी त्याला आशीर्वाद देते. एकूणच मालिकेत एक गूढ रहस्यकथा दाखवण्यात येणार आहे. मालिकेत आरुषची मैत्रीण म्हणून 'देवमाणूस' फेम किरण गायकवाड याची पत्नी आणि अभिनेत्री वैष्णवी कल्याणकर मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. .कोणती मालिका घेणार निरोप?'काजळमाया' ही मालिका २७ ऑक्टोबर पासून रात्री ११ वाजता प्रक्षेपित होणार आहे. या मालिकेसाठी स्टार प्रवाहची 'अबोली' ही मालिका निरोप घेणार असल्याचं बोललं जातंय. याबद्दल वाहिनीकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. .शेवटी पाय कापावा लागला आणि... असा झालेला 'अशी ही बनवाबनवी' मधील लीलाबाई काळभोर यांचा दुर्दैवी अंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.